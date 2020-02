Zdráhal se vrátil do Ostravy jako soupeř: Špatný výkon, takhle hrát nemůžu | iSport.cz

Poprvé v životě přijel do rodné Ostravy jako soupeř. Pro Patrika Zdráhala to ale nebyl vydařený večer. S Plzní kousal prohru 1:3, šestou v řadě na hřištích soupeřů. K tomu dostal pukem dělovku od obránce Jana Výtiska a sám se za celý zápas dostal ke dvěma kloudným akcím. „Byl to ode mne špatný výkon, mám daleko na víc a musím se zlepšit. Takhle nemůžu hrát,“ hlásil Zdráhal po bitvě sebekriticky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:32. Mallet, 40:55. O. Roman, 59:51. Mallet Hosté: 24:57. Gulaš Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Gregorc – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Frodl (Tomáš Král) – Pulpán (A), Čerešňák, Jank, Jánošík, Vráblík, L. Kaňák, Houdek – Rob, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, P. Zdráhal – Kantner, Heřman, Pour – Vracovský, Kolda, Malát. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 325 diváků

Jaké to bylo, hrát poprvé v Ostravě v soupeřově dresu?

„Trošku divné, trochu jsem se první třetinu rozkoukával. S klukama jsme se hodně hecovali před utkáním, bylo to pro mě velmi emoční utkání.“

S kým nejvíc jste se hecoval?

„Mám tady dost kamarádů - Honza Schleiss, Míra Svoboda nebo Peter Trška.“

Schleiss a Svoboda přišli z Plzně, trumfovali jste se, kdo vypíše větší motivační prémie do kabiny?

„To ne, to jsme nedělali, ale samozřejmě já jsem něco vypsal. Nevím, jak kluci ve Vítkovicích.“

Ve 30. minutě jste schytal ránu pukem od Jana Výtiska, štípla?

„Dost štípla, schytal jsem to do zadku. Naštěstí to nebylo nikam jinam. Už je to v pohodě.“

Trošku jste si s Výtiskem otočili role, většinou je on tím, kdo skáče do střely...

„Věděl jsem, že bude střílet, protože on není technický typ. Čekal jsem to. Trefil mě do místa, které není chráněné, zabolelo to celkem.“

Pět minut před koncem jste šel dvakrát ze strany přes obránce Tršku. Co chybělo k vyrovnání na 2:2?

(pokrčí rameny) „Byl to ode mne špatný výkon, mám daleko na víc a musím se zlepšit. Takhle nemůžu hrát.“

Čím to?

„Nedokážu říct, nehraji dobře.“

Co podle vás bylo klíčovým momentem duelu? Lepší nástup Vítkovic do poslední třetiny?

„Asi ano, my jsme tam měli nějaké šance ve druhé třetině, i v první. Ale Svoboda to výborně pochytal a my po gólu na 1:2 zase přestali hrát. Nevím proč. Venku se nám nedaří a musíme to už zlomit. Už není na co čekat, prohráli jsme pošesté v řadě venku a to tak nejde.“

Jak vnímáte boj Vítkovic o záchranu?

„Hrají o všechno, jejich bojovnost byla na vysoké úrovni a šli si za tím. My jsme bohužel takoví nebyli. Proto jsme tady prohráli. Samozřejmě si přeju, ať se Vítkovice zachrání, ale já jsem tu chtěl uspět. A to se nepovedlo.“

