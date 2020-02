Kladno žije! Před Jágrem smekl i Jandač, majitel promluví až po sezoně | iSport.cz

Obmotal se kolem branky a po ledě zasunul. Ta radost! Legendární útočník zapumpoval několikrát rukou a rozjel se směrem ke střídačce. Nestárnoucí veterán i v osmačtyřiceti letech dokázal, že to pořád umí vzít na sebe. Jeho gól v 52. minutě byl vítězný. A třeba i ten, který nakonec zachrání extraligu…

Rytíři povzbuzovaní fanoušky, kteří neúnavně prozpěvovali tradiční popěvek, že se Kladno nevzdává, ubojovali i vypjatý závěr. A po ostudné sérii, kdy z jedenácti duelů brali jediný bod, mohli slavit. Poprvé od 17. ledna. „Ze mě to spadlo moc. Věděl jsem, že když to nezvládneme, bylo by to hodně těžký. Už v oblacích, dá se říct. Jsme hrozně rádi, že jsme to urvali,“ vykládal útočník Petr Vampola. Byl celý uřícený, z čela mu tekl pot. I on ze sebe vydal všechno.

Hrdina Jágr si užil děkovačku s fanoušky. Stál na kraji u mantinelu, nahlas odříkával slova. Před novináři ale mluvit nechtěl. Přes týmového mluvčího se omluvil s tím, že promluví až po sezoně.

Že by to nechtěl zakřiknout? Nejspíš ano. Dobře ví, že záchranářská lopota tímhle zápasem nekončí. Jde do tuhého, Kladno se bodově dotáhlo na Pardubice, které mají náročný los. Sice vědí, že oproti Kladnu mají lepší vzájemné zápasy, takže jim stačí získat stejně bodů, ale i tak nemají vyhráno.

SESTŘIH: Kladno - Sparta 4:2. Rytíři po 11 porážkách zabrali, rozhodl Jágr

„Věřím, že teď je tlak i na soupeřích, kteří jsou v tom s námi. Možná teď naopak je naše situace lepší v tom, že už nás každý odepsal. Ale jsme zpět. Budeme bojovat!“ burcoval Vampola, který v Kladnu zůstal právě proto, aby pomohl se záchranou. Slavii poděkoval za vstřícnost a naplno se ponořil do psychicky náročných bitev.

Jágrův gól přišel poté, co domácí nevyužili dvojnásobnou početní výhodu. „Pořád je to špičkový hokejista světové třídy, legenda,“ vysekl mu poklonu sparťanský trenér Josef Jandač. „Když mě vyhodili z Ruska, byl jsem se na Kladně podívat na pár zápasů. Říkal jsem si, jak to bude stíhat. On ale pořád patří k nejlepším. Už samozřejmě nemá takovou rychlost, jenže je to stále parádní hokejista. Bojuje, dře pro mužstvo. Je to vidět i třeba po ztrátě puku, jak se snaží ty situace dotahovat dozadu. I to ho dělá top hráčem. Můžeme se bavit o superlativech, ale budeme tady do rána.“

Pochvaly se Jágr samozřejmě dočkal i od svého kouče. „Drží nás celou sezonu. Pořád patří k nejlepším hráčům v extralize. Pro náš tým je strašně důležitý,“ reagoval David Čermák.

Jágr už se mezitím věnoval svojí rutině v kabině. Myšlenkami míří na neděli. Na další klíčový duel. Tentokrát v Brně. „Věřím, že i zbylé zápasy zvládneme. Teď jsme šli na krev, ukázali jsme, že sílu máme,“ vyprávěl Vampola, vedle Jágra klíčový útočník.

Ovšem už nehráli spolu, sházeli se pouze na přesilovce. I tohle se ukázalo jako dobrý tah. „Nemyslím si, že je to jenom o Jardovi. Dal třetí gól, rozhodující, ale padly i jiné branky. My se nemůžeme dívat, jestli je to Jágr, nebo Zelingr. Musíme bojovat jako tým. Teď jsme to ubojovali, umlátili, což by nás mohlo nakopnout. Věřím, že někdo klopýtne, a my to dotáhneme,“ přeje si Vampola.

Rytíři se dostali do vedení v 17. minutě. Díky enormnímu nasazení udrželi pásmo, puk se dostal k volnému Redlichovi. A světe div se, on dal gól! Po třiadvaceti utkáních. Předtím měl houževnatý bojovník pech, ale teď se prosadil v pravou chvíli. I tohle byl důležitý faktor zápasu.

Stejně jako to, že Spartě za stavu 2:2 sudí neuznali gól. Protože byl kopnutý. Při přerušení zajel Vampola k plexisklu, aby se podíval na záznam v O2 TV. Potom se vydal za rozhodčími. Jeden z nich už všechno konzultoval s kolegou u videa, po chvíli ukázal: gól neplatí.

I tohle byla kladenská vzpruha. Boj o záchranu vrcholí. Kladno má stejně bodů jako Pardubice, ale potřebuje urvat aspoň o bodík víc. Bez starostí nemusí být ani Litvínov, zápasem s ním se Rytíři budou loučit se sezonou.

Po čtvrtku Kladno žije. S porážkou už by nejspíš definitivně zabublalo pod hladinu.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:36. Redlich, 36:16. Zikmund, 51:31. Jágr, 59:47. Lakos Hosté: 17:17. Buchtele, 28:46. Buchtele Sestavy Domácí: Godla (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka (A), Zelingr, Zajíc – Jágr, Stach, Zikmund – J. Strnad (C), Vampola, Melka – Redlich, Machač, O'Donnell – Hajný, T. Kaut (A), Š. Bláha. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Košťálek, Poizl, Kalina, Blain – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Říčka, Kudrna, V. Růžička – Dvořáček, Smejkal, Vitouch – Pšenička. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 042 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 5 2 12 170:117 99 2. Plzeň 48 25 2 7 14 154:132 86 3. M. Boleslav 48 21 8 6 13 143:116 85 4. Sparta 49 20 12 1 16 164:141 85 5. Třinec 48 24 4 4 16 152:121 84 6. Brno 48 20 5 6 17 137:147 76 7. Mountfield 48 18 5 6 19 120:123 70 8. Olomouc 48 18 5 6 19 113:123 70 9. K. Vary 48 16 8 4 20 162:148 68 10. Zlín 48 18 3 5 22 143:138 65 11. Vítkovice 48 13 8 4 23 122:161 59 12. Litvínov 48 14 3 8 23 139:164 56 13. Pardubice 48 13 3 9 23 112:155 54 14. Kladno 49 14 3 6 26 123:168 54 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Kladno - Sparta: Puk do prázdné brány dostal Lakos, 4:2

Kladno - Sparta: Jágr si vzal puk za bránou a dostal ho za Machovského, 3:2

Kladno - Sparta: Domácí se radují! Gól Vitoucha rozhodčí neuznal Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Kladno - Sparta: Gól v přesilovce. Machovského překonal Zikmund, 2:2

Kladno - Sparta: Tomu se říká smůla! Godla si nahození Buchteleho srazil do brány, 1:2

Kladno - Sparta: Je vyrovnáno! Buchtele po skvělé přihrávce uklidil puk za Godlu, 1:1