Buchtele o taktice na Jágra: Chtěli jsme do něj jít, on nám to vrátil | iSport.cz

Body nebyly daleko, nakonec ale máte nulu. Jak moc to v nabitém boji o pozice v tabulce mrzí?

„Samozřejmě hodně. Byl to další venkovní zápas, který jsme nezvládli. Na druhou stranu jsme věděli, že nás čeká těžké utkání. Kladno bojuje o každý bod. Jak jste ale řekl, my chceme taky co nejlepší postavení do play off. Byli jsme na zápas od trenérů dobře připravení, ale prostě jsme to nezvládli.“

Ve třetí třetině puk několikrát skákal kolem brankové čáry Rytířů, už už jste dávali ruce nad hlavu.

„Je to tak, bohužel toho ale bylo málo. Bylo to na obě strany otevřené, Kladno ale mělo těch vyložených šancí víc, což je špatně.“

Kladno - Sparta: Je vyrovnáno! Buchtele po skvělé přihrávce uklidil puk za Godlu, 1:1

Bylo na Kladnu vidět, že hraje o extraligový život?

„Určitě ano, je to pochopitelné. Jejich pozice je nepříjemná, budou takhle hrát až do konce a doufat, že to zvládnou. Nás to ale nemusí zajímat, koukáme jen na sebe, prostě jsme to nezvládli.“

Sledujete tabulku? Čtyři týmy mezi druhým a pátým místem dělí pouhé dva body.

„Je to neskutečné vyrovnané. Víme, že bude rozhodovat každý bod. Určitě nekalkulujeme, že bychom si někoho konkrétně přáli. Někdo na nás prostě vyjde a na toho se připravíme.“

Vy jste se postaral o jediné dva góly Sparty večera. Poprvé jste zakončoval do prázdné branky parádní akci celé lajny, podruhé si dal vlastní gól brankář Godla. Jak jste obě situace viděl?

„Oba góly padly díky všem hráčům, co byli na ledě. Nejdřív jsme ubránili akci soupeře a pak jsme se dostali do přečíslení. U první akce klobouk dolů před Formiče s Pecháčkem. Podruhé jsem chtěl najít právě Lukáše, ale gólman si to hokejkou srazil do brány. Šťastný gól. Byla škoda, že jsme pak vedení do konce druhé třetiny neudrželi.“

Do vedení 3:2 vás mohla poslat branka Davida Vitoucha, rozhodčí ji ale neuznali kvůli kopnutí. Přišlo mi, že jste se tomu ani nedivili a čekali to.

„Je to tak, oni totiž pustili záběr na kostku, což by teda asi neměli. Těsně před tím rozhodnutím jim to uniklo na kostku. Já tam viděl, že tam to kopnutí bylo, takže jsem se ani nerozčiloval. Jinak bych byl ten první, kdo by za rozhodčími startoval.“

Kladno - Sparta: Tomu se říká smůla! Godla si nahození Buchteleho srazil do brány, 1:2

O vítěznou trefu se postaral Jaromír Jágr. Co říct k jeho výkonu? Čtyřmi body vás srazil už minule v Praze.

„Pořád je rozdílový hráč, proti nám mu to bohužel vychází. Je to pro něj asi trochu taková satisfakce. Snažili jsme se do něj opřít a on nám to takhle vrací.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:36. Redlich, 36:16. Zikmund, 51:31. Jágr, 59:47. Lakos Hosté: 17:17. Buchtele, 28:46. Buchtele Sestavy Domácí: Godla (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka (A), Zelingr, Zajíc – Jágr, Stach, Zikmund – J. Strnad (C), Vampola, Melka – Redlich, Machač, O'Donnell – Hajný, T. Kaut (A), Š. Bláha. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Košťálek, Poizl, Kalina, Blain – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Říčka, Kudrna, V. Růžička – Dvořáček, Smejkal, Vitouch – Pšenička. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 042 diváků