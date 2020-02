Vampola po skolení Sparty: Žijeme! Je to jen na nás, bonusy nepomůžou | iSport.cz

Rytíři povstali! Po jedenácti prohrách v řadě se kladenští hokejisté dočkali velecenné a opravdu sladké výhry 4:2 nad rivalem ze Sparty a vrátili se zpět do boje o holý extraligový život. Na utnutí černočerné série se podílel i zkušený útočník Petr Vampola, na kterém bylo zřetelně vidět nadšení z týmového oživení. „Věděli jsme celou dobu, že nám z toho nedostane nikdo jiný než my. Teď se nám to povedlo zlomit. Věřím, že máme sílu na to, abychom to zvládli a uspěli v posledních třech zápasech,“ řekl osmatřicetiletý matador před osudným závěrem sezony.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:36. Redlich, 36:16. Zikmund, 51:31. Jágr, 59:47. Lakos Hosté: 17:17. Buchtele, 28:46. Buchtele Sestavy Domácí: Godla (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka (A), Zelingr, Zajíc – Jágr, Stach, Zikmund – J. Strnad (C), Vampola, Melka – Redlich, Machač, O'Donnell – Hajný, T. Kaut (A), Š. Bláha. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Košťálek, Poizl, Kalina, Blain – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Říčka, Kudrna, V. Růžička – Dvořáček, Smejkal, Vitouch – Pšenička. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 042 diváků

Jak velkou radost či úlevu pociťuje po veledůležité výhře nad Spartou?

„Ze mě to spadlo moc, protože jsem věděl, že pokud ten zápas nezvládneme, tak už by to bylo hodně těžké a hodně v oblacích, když to tak řeknu. Pro nás to jsou strašně důležité tři body. Jsem hrozně rád. Myslím, že se nám jako celému týmu povedlo tu sérii zlomit. Věřím, že tlak je nyní trošku i na soupeřích, kteří v tom jsou s námi namočení. Máme stejně bodů jako Pardubice a dva body ztrácíme na Litvínov. Někdo z nich může klopýtnout a my to dotáhneme úspěšně do konce, i v sezoně jsme dokázali zvládat velké zápasy a uhrát silné soupeře. Musíme se snažit zvládnout všechny tři zápasy. Věřím, že síla na to tady je.“

Pro znovu nabité sebevědomí je skalp pražského rivala velkým nakopnutím, viďte?

„Jasně… Myslím si, že spousta kluků šla proti Spartě na krev a hodně jim to pomůže. Ukázala se naše obrovská dravost, jsme tady dobrá parta. Mě osobně třeba nakoplo, že Litvínov doma nezvládl poslední zápas. Možná to byla taková indicie, že to ještě není ztracené. Teď si můžeme odpočinout před nedělí, kdy jedeme do Brna a prostě to tam budeme chtít zlomit. Nebudeme koukat napravo nalevo, je to hlavně o nás, dostali jsme se do toho sami. Budeme bojovat až do konce.“

Kladno - Sparta: Jágr si vzal puk za bránou a dostal ho za Machovského, 3:2

Po rozhodnutí videorozhodčího Spartě nebyl uznán gól bruslí. Věděl jste hned, že nebude platit?

„Nevěděl jsem to. Za ty tři roky, kdy jsem extraligu nehrál, se pravidla změnily. Viděl jsem jen na televizi, že to hráč kopnul a modlil jsem se, aby nebylo nějaké pravidlo, že když to tam pak od nás někdo tečuje, tak gól platí. Strašně jsem si oddechl, když rozhodčí rozpažil. Bylo to pro nás důležitý, že jsme zase neprohrávali. Nakoplo nás to.“

Probíhala před čtvrtečním zápasem nějaká forma teambuildingu, kterým jste chtěli dostat tým z krize?

„V Kladně je výhoda toho, že tady nejsou žádné hvězdy, které by byly nějak přeplacený. Hrajeme tady za podmínek, které možná nemá nikdo v extralize, nezbývá nám nic jiného než bojovat. Nechci říkat, že byla špatná nálada, prostě jsme věděli, že musíme kopat, že nám nikdo nepomůže, ani vypsané bonusy. Bavili jsme se o tom s kluky, dali jsme si chlebíčky v kabině. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a žijeme. Za celý tým můžu říct, že do toho nyní dáme všechno.“

O vítězný gól se postaral Jaromír Jágr. Je podle vás v současné situaci důležitým faktorem?

„Já si nemyslím… Prostě Jarda dal ten rozhodující gól, což je samozřejmě důležité, ale pak tam padl i další. Nemůžeme se dívat, jestli je to Jágr nebo Zelingr. Nezbývá nám nic jiného, než jít do toho, jako tým. Proti Spartě jsme to zkrátka ubojovali, umlátili, což je strašně důležitý. Myslím, že by nás to mohlo nakopnout, abychom zbylé zápasy zvládli a snažili se ligu udržet.“

Kladno - Sparta: Puk do prázdné brány dostal Lakos, 4:2

Hnala vás dopředu i divoká atmosféra na tribunách?

„Díky za tuto otázku. Chtěl bych za celý tým poděkovat všem lidem, kteří přišli a podporují nás. Hnali nás dopředu i v minulých zápasech, které jsme prohráli. Věřím, že nám ještě pomůžou v Brně, doma proti Boleslavi a v Litvínově. Pevně doufám, že po posledním zápase bychom s nimi mohli ještě oslavit zvládnutou sezonu.“

Máte, že rozhodující zápas může být až v posledním kole proti Litvínovu?

„Jsou to zatím spekulace. Za mě prostě… Je to teď o každém bodu a každém zápase. Jak už jsem říkal, nemůžeme se koukat doprava doleva. V Brně musíme odjet každé střídání na sto deset procent a nechat tam všechno. Třeba můžeme trochu vytěžit z toho, že Brno není na takový pozici jako my. Když ten zápas nezvládneme, může to být náš konec. Chceme do toho dát všechno. Věřím, že někdo tam udělá chybu. Bude to napínavé až do konce.“

Říkáte, že nemůžete koukat doprava nebo doleva, ale na následující duely Pardubic a Litvínova jste se jistě podíval, viďte?

„Samozřejmě to sleduju, kvůli tomu jsem tady zůstal. Kvůli tomu nervuju. Není to příjemná situace po minulé sezoně, ale chci týmu pomoct, abych pro záchranu udělal maximum. Proto jsem říkal, že budeme chtít všechny tři zápasy vyhrát, abychom nemuseli jen sledovat ostatní soupeře. Bylo by to úžasný a pěkný, kdyby se nám to povedlo.“

Pro vás by byla záchrana určitě příjemná, když jste dal přednost Kladnu před Slavií…

„Jasně. Všechno se tak nějak domluvilo. Samozřejmě měl poslední slovo majitel Slavie a na mě, když jsme se scházeli poslední den. Jsem rád, že mi umožnil klukům pomoct. Teď tím nějak žiju, nechtěl bych být u toho, abychom se dostali dolů. Proto jsem hrozně věřil, že to proti Spartě zlomíme.“

