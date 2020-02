Němec pro výhře nad Libercem vyhlíží Jágra: Lidé se mají na co těšit | iSport.cz

Gól, asistence, cena pro nejlepšího hráče Komety. Jako by si Ondřej Němec schovával to nejlepší na konec sezony. Po pokoření Liberce (3:2) se těší na další chuťovku. Do Brna v neděli dorazí Kladno s jeho bývalým reprezentačním parťákem Jaromírem Jágrem. „Pro mě mělo obrovské kouzlo, když jsem s ním byl na úvodním vhazování před plnou O2 arénou. Krásný pocit,“ vybavil si brněnský zadák mistrovství světa v Praze 2015.

V pátek vítěz základní části extraligy, v neděli legendární číslo 68. Hezký předkrm před play off pro Kometu a její fanoušky. „Čekám zase skvělý zápas. Jarda je jednou z našich největších legend. Lidé se zase mají na co těšit,“ vzhlížel Němec k příjezdu Jaromíra Jágra. „Klobouk dolů před ním, že jsem v osmačtyřiceti letech dominantním hráčem,“ dodal.

Porazili jste vítěze základní části a chybí vám bod na potvrzení šestky. Co je pro vás cennější?

„Momentálně je pro nás nejcennější to, jaký výkon jsme předvedli. Zápas s Olomoucí se nám hrubě nepovedl. Zato teď jsme hráli hodně dobře. Přesně jsme plnili pokyny, které jsme dostali. Máme chuť hrát, což je to nejdůležitější. Skvělý výkon předvedli i mladí kluci. To je přesně to, co od nich tým potřebuje.“

Viděl jste i nedostatky?

„Byly tam chyby, měli jsme moc vyloučených. To si v play off nesmíme dovolit. Zvlášť proti tak kvalitnímu týmu. Navíc jsme inkasovali góly v oslabení.“

Stačilo by vám skončit šestí? Můžete jít ještě výš….

„Já bych to neřešil. Máme za cíl udělat šestku a vyhnout se předkolu. Za ničím jiným nejdeme. Soupeře si nikdo vybírat nebude.“

Povedlo se vám dát gól z brejku. Jak jste se dostal na hrot útoku?

„Bylo to čtyři na čtyři, chvíli jsme hráli jeden na jednoho. Luboš (Horký) nejdřív získal puk, přetlačil hráče a pak mi to předložil do prázdné. Minimálně tři čtvrtě gólu je jeho.“

Probrali jste pořádně předchozí špatné představení s Olomoucí?

„Samozřejmě jsme si vyříkali věci, které jsme nedělali. Tímto výkonem jsme potvrdili, že jsme na správné cestě. Připravujeme se na play off. Ladíme to zápas od zápasu. Tyhle body jsou pro nás strašně důležité. Po Olomouci už mohl být klid.“

Po návratu Petra Holíka už zase šlapou přesilovky, co?

„Máme strašnou výhodu, že jednu přesilovku řídí Holas, druhou Pleky (Tomáš Plekanec) se Špenátem (Martinem Eratem). Síla je rozložená do dvou lajn. Holas je režisér. Hledá možnosti, aby využil svůj potenciál. Vždycky najde vhodnou variantu, abychom dokázali ohrozit bránu. Buď hledá mě nahoře, anebo to kluci sehrají dole. Je dobré mít víc variant. Holas je přesně typ hokejisty, který umí najít vhodné řešení.“

Jak vidíte Liberec, který je považovaný za největšího favorita na titul?

„Oni hrají konstantně už asi čtyři roky. I když není na střídačce Filip Pešán, ten rukopis je vidět. Hrají pospolu, dobrý hokej. Po zásluze vyhráli základní část.“

