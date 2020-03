Zikmund se nejdřív proklínal, pak udržel Kladno naživu: Tabulku neřeším | iSport.cz

Na konci druhé třetiny měl tutovou šanci. Nedal. A hlavou mu běželo: „Aby nám to neprohrálo zápas! A třeba i nestálo extraligu…“ Nakonec to byl ale právě kladenský útočník Ladislav Zikmund, kdo trefil vítězný gól na 2:1 proti Kometě. Výhra v Brně uchovala Rytířům ještě naději, i když stále platí, že situaci nemají ve svých rukách.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:49. Mueller Hosté: 30:53. O'Donnell, 45:08. Zikmund Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Mlčák – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – M. Erat, Plekanec (A), Červený – Vincour, Rákos, Š. Stránský – Matěj Svoboda, Brabenec, Kunc. Hosté: Brízgala (Godla) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Zikmund, Stach, Jágr – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Hejduk, Kubičík – Bryška, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků

Bylo znát, že hrajete další zápas o hokejový život?

„Ano. Kdybychom nebodovali, nebyla by už žádná šance. Naštěstí jsme to uplácali, bereme tři body.“

Co podle vás rozhodlo?

„Chtěli jsme. Ne jako minulé zápasy, kdy jsme měli šňůru, nedařilo se nám a prohrávali jsme. I nám to lepilo. Taky jsme měli trošku štěstí. Třeba můj gól – asi každý viděl, že to tak nebylo myšlený.“

Jak jste to myslel?

„Bylo to tečovaný.“

Na konci druhé části jste neproměnil obří šanci, kdy před vámi byla odkrytá branka…

„Jak puk podjel pod brankářem, změnilo to trochu rychlost. Trefil jsem to patou. Byla to moje chyba, kdyby se prohrálo, jde to za mnou.“

Blesklo vám hlavou, že právě i tenhle moment by vás mohl definitivně připravit o šanci se zachránit?

„Bylo to na konci druhé třetině, trochu jsem nad tím potom přemýšlel v kabině.“

Vyhráli jste, ale stále platí, že záchrana je pořád daleko. Takže ani proto radost po výhře nebyla tak velká?

„Nemůžeme koukat doleva, doprava. Jestli vyhrajeme zbývající dva zápasy, máme šest bodů. Záleží i na tom, jak dopadnou zbývající týmy.“

Kometa Brno - Kladno: Jágr na Zikmunda a byla z toho nádherná branka, 1:2

Sledoval jste i během utkání výsledky z ostatních zápasů?

„Nekoukal jsem na to. Nechci se tím nechat znervózňovat.“

Nakonec se do toho ještě namočily i Vítkovice, které mají stejně bodů jako Litvínov i Pardubice.

„Jak už jsem říkal, musíme se snažit vyhrávat dva zápasy. A uvidí se, jak to dopadne.“

Co jste říkal na to, jak chytal brankář Brízgala, který nahradil zraněného Godlu?

„Překvapil mě, zachytal suprově. Jako celý tým jsme si říkali, že mu pomůžeme.“

Před gólem vám skvěle přihrál Jaromír Jágr. Je i on tím, kdo vám dává naději v boji o přežití?

„Hraje výborně. Hlavně je pro nás mentální podpora. Pomáhá nám, že je s námi na ledě.“

Je těžké nevnímat tabulku?

„Já na to vůbec nekoukám. My jsme v pozici, že nic jiného s tím neuděláme, než že vyhrajeme dva zbývající zápasy.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Kladno 1:2. Rytíři dokázali těsně porazit domácí celek a připsat si důležité tři body

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE