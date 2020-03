Pospíšil o závěru extraligy: Domluvené výsledky? Nedovedu si představit | iSport.cz

Výsledky hokejové extraligy se řeší na každém rohu. Slabší vykopali nějaký elixír a poslední čtyřka drtí zbytek. Zázrak! „Kdyby se hrála baráž, podobné výsledky bychom asi neviděli. Týmy by se chystaly na ni. Ale teď jedou na život a na smrt. Oprava už neexistuje,“ říká bývalý hokejista a dnes expert ČT David Pospíšil. Často narazíte na jasnou představu, co se v závěru soutěže děje. Stejně je všechno cinklé, domluvené, zařízené. Pospíšil mluvil o tom, zda si něco takového umí představit.

Je podle vás reálné, aby se zápasy na konci extraligy odehrávaly podle nějakého předem domluveného scénáře?

„Jsme moc negativní, nejdřív vidíme to špatné, místo abychom viděli dobré. Všichni víme, jak konec sezony vypadá, poslední čtyři mužstva hrají o život, hrabou na 120 procent. Mužstva nad nimi mají jisté předkolo a play off, nic zásadního se tam neděje. Každý hráč tam má za vrchol sezony před sebou. To znamená, že pět zápasů před koncem základní části už ruku nestrčíte tam, kam byste ji obyčejně dali.“

Podvědomí pracuje, šetříte se na to, co je pro vás rozhodující a začne od dalšího pondělí. Tak to myslíte?

„Přesně tak. Někde vzadu v mozku třeba máte, že se můžete zranit a co s tím? Rok budete čekat zase na play off, když se na něj těšíte teď? Tohle je ten grál, hraje se o všechno, nabíhá mi z takových zápasů husí kůže, hrát o titul je výjimečná věc, play off hrozně atraktivní formát. Vy si to nepřipouštíte, ale uděláte zkrátka někdy o krok méně, než ten, kdo hraje o život teď. Navíc bych tam nejspíš viděl i určitý rozdíl v tréninku. Kdo má jistou šestku, má poslední šanci ještě zapracovat na kondici, to se taky může projevit. Tohle prostě je metoda,