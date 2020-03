Ředitel extraligy: Můžeme hrát bez diváků, domluvené zápasy jsou sci-fi | iSport.cz

Po schválení přímého sestupu se to předvídalo, v pásmu sestupu nejvíc namočené týmy - Vítkovice, Litvínov, Pardubice prožívají nejlepší čtvrtinu soutěže, v poslední době se přidalo i Kladno. Lidé si to vysvětlují různými způsoby. Co jim odpovíte?

„Jsou to spekulace. Ta otázka rezonuje, takové názory se vyskytují, ale bylo to tak každou sezonu, ať šlo o play out nebo baráž. Některé výsledky taky beru jako překvapení. Ale pokud má někdo představu, že se někde děje něco nekalého, musí přinést důkaz, aby se v té věci dalo dál něco podnikat.“

Někdo mluví o návratu „zlatých“ 90. let, kdy se občas děly divoké věci. Myslíte, že je možné zorganizovat monstrakci, aby do sebe zapadly tři, čtyři domluvené zápasy najednou?

„O tom se odmítám bavit. Veškeré tyhle věci jsou science-fiction, nedovedu si je představit. Kluby zespodu se posílily, kromě Kladna, které mělo jednu dobu náskok patnácti bodů a myslelo si, že už to zvládne. Na druhou stranu, na nedělní zápas proti němu nasadila Kometa pět juniorů. Nevím, z jakého důvodu, jestli se šetří před play off nebo proč. S těmito situacemi se setkáváme i na mistrovství světa. Jedno mužstvo už má jasný postup, je silnější, než soupeř, a přesto prohraje. Spekulace se objevují všude.“

Ale nepodněcuje dohady a podezření právě to, že už vzhledem k boji o záchranu se spekulativní scénáře a prognózy naplňují opakovaně?

„Musíme se na věc dívat komplexně. Kladno jsem viděl a sport takový je. Po jedenácti prohrách se chytili gólem doma proti Spartě, s největší pravděpodobností je to nakoplo. Dostali se do laufu, i jejich další soupeř (Brno) hrál špatně. Nemyslím, že se to týká výhradně extraligy. Tohle se děje ve všech soutěžích a takové diskuse tam probíhají taky.“

Mužstva z nejnižších pater drtí favority, oficiálně se mluví třeba o tom, že se týmy shora se šetří před play off, hráči se nechtějí zranit…

„To byl asi důvod právě Komety. Nechají hráče odpočinout, ladí na play off, dělají si svůj program. My nevidíme do toho, jaké filozofie se klub drží, koho chce nebo nechce. Díváme se na to zvenčí, stejně jako fanoušci. Nejsme tu od toho, abychom vyvolávali spekulace.“

Ale třeba vítězství Vítkovic nad všemi sousedními soupeři nebo špatná bilance Třince s papírově nejslabšími celky v poslední době nabádá lidi hledat v tom něco jiného, než jen to, že soupeř chce zkrátka tak vyhrát, že se mu to prostě povede, co myslíte?

„Nesleduju, s kolika mužstvy zespodu Třinec prohrál. Během sezony taky má svá období a třeba mu ani nesedí soupeři, kteří přijedou urputně bránit, vyhovuje mu víc útočný, otevřený hokej, jaký hrají jiné týmy.“

Dá se podezřením předejít třeba tím, že by se dřív začalo hrát ve stejném čase, i když jeden průběžně dál sleduje druhého, jak si vede?

„Přistoupili jsme k tomu stejně jako v minulých letech a budeme tak hrát poslední dvě kola. Ovšem i za téhle situace se dá zápas třeba nějak natáhnout. Jsem na to sám zvědavý a budu to sledovat, aby se něco nedělo, třeba, že rolba najede do mantinelu a podobně.“

Nebyla baráž přece jen lepší varianta než přímý sestup, navíc divácky atraktivní, nehledě na to, že pro čtyři kluby skončí sezona dost brzy?

„Extraliga je neskutečně vyrovnaná, odstupy jsou rekordně minimální, prvního dělí od předposledního 39 bodů. Tak těsné to nikdy nebylo. K baráži bychom se museli dopracovat s play off první ligy. To znamená zase hrát play out. V tuhle chvíli se to zdá smysluplné, mělo by to náboj, lidi by to zajímalo, právě i proto, že rozdíly jsou minimální. Ale když se ohlédnu dozadu, byly sezony, kdy byl jeden tým vždycky odpálený. Chomutov, pak Pardubice. Diváci nechodili a play out kluby nechtěly hrát. Baráž je super, ale pokud je dramatická. Loni však Pardubice z posledního místa uhrály prvních šest zápasů a bylo po baráži. Pak už jsme zase jen poslouchali a četli spekulace fanoušků o tom, komu kde Pardubice pomůžou a komu to nechají. Má to svoje pro a proti. Jakmile to máme hodně dramatické, naříká se, že to mělo být ještě delší, když to dramatické není, říká se, že by se to mělo zrušit. Je těžké najít ideální systém, ale to záleží na klubech. My jim nějaké návrhy předložíme, jako jsme to udělali loni, ale nereagovaly na ně.“

Když ani 60 bodů nemusí stačit na záchranu, je to taky dost překvapivé, viďte?

„Ano. V poslední čtvrtině se to hodně zhouplo. Pardubice byly dole celou dobu, najednou se to dorovnalo. V každé dlouhodobé soutěži je těžké dotahovat nějaký náskok. Utíká jedno kolo za druhým, pokud nevyhráváte, neuděláte velkou sérii, tak se odstup špatně stahuje.“

V poslední době se řeší i jiný problém. Šéf IIHF René Fasel uvedl, že koronavirus může ohrozit konání mistrovství světa, švýcarská liga se hrála nejprve bez diváků a pak byla přerušena. Jak se k věci staví české kluby?

„Jejich názor zatím úplně neznám, nicméně kdyby takové omezení padlo i u nás, bude znamenat obrovské ztráty. Mluvím s kolegy ze Švýcarska, kde hráli před prázdnými tribunami. Viděl jsem osiřelé ochozy v Bernu, kde bývá obvykle vyprodáno. Vypadá to hrůzostrašně. To by pro nás nebyla dobrá zpráva, ale pokud Bezpečnostní rada státu takhle rozhodne, budeme se tomu muset podřídit. Zasedá ve středu ráno, takže počkáme a uvidíme, jak se k tomuhle problému postaví a co vynese. Pak budeme jednat dál. V každém případě by to zasáhlo všechny kluby. Jak ty, co si vybojovaly lepší postavení, tak ty, kterým se to nepovedlo. Každý zápas je znát, blíží se play off a vstupné tvoří velmi významnou část klubového rozpočtu.“

Předposlední kolo základní části je na programu dnes, závěrečné v pátek. Může se stát, že by se hrálo taky bez diváků?

„To se stát může. Pokud se tak na Radě obrany státu rozhodnou, budeme to muset respektovat. Vyplývá to ze zákona, určitě nepůjdeme hlavou proti zdi. Ve středu máme valnou hromadu APK, pokud Rada bude zasedat od sedmi ráno jako v pondělí, budeme tam její rozhodnutí probírat.“

Jakým způsobem by se řešilo play off?

„Na to ještě můžeme hledat nějaký náhradní termín, posunout zápasy. Předpokládám, že tahle omezení, pokud se budou vydávat, se budou zavádět na středně dlouhou dobu. Ale nepomohlo by nám, kdybychom utkání odkládali. S největší pravděpodobností by se musely taky hrát bez diváků.“

Švýcaři zavedli dost přísné podmínky, zavřeli akce s návštěvností nad tisíc diváků, Francie má pět tisíc. Do toho by se extraligové kluby většinou nevešly. Jak se situace vyvíjí jinde?

„Ve Švýcarsku měli úplně prázdné tribuny, Německo zatím nezavedlo žádná omezení. Kolega mi posílal záběry ze zápasů a koncertů v Lanxess Areně v Kolíně nad Rýnem. Plno, vyprodáno. Finové a Švédové taky nic, stejně jako Slovensko. Pouze Švýcaři k tomu přistoupili. Nejprve na jihu v Ticinu (italský kanton), kde působí Lugano a Ambri. Před minulým víkendem to rozšířili na celou zemi.“