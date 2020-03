Povstání Kladna. Bylo by smutný zahodit extraligu po roce, říká kapitán | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. Redlich, 34:31. Austin, 50:48. Austin Hosté: 14:48. Kašpar, 25:21. Kašpar Sestavy Domácí: Brízgala (Stahl) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka (A), Zajíc – Jágr, Machač, Zikmund – Melka, Vampola, J. Strnad (C) – O'Donnell, Stach, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Hajný. Hosté: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Cienciala – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, Šťastný. Rozhodčí Pešina, Pražák – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4960 diváků

Jak to pro vás bylo psychicky náročné, když jste věděli, že ve hře vás udrží jenom povedený zápas?

„V hlavách jsme měli, že musíme. Šli jsme do toho buď, anebo. Zase takový tlak to nebyl.“

Co jste říkali na to, že Karlovy Vary do Vítkovice jely s juniorkou?

„My jsme koukali na sebe, nesledovali jsme, jak kdo hraje. Prostě jsme chtěli hrát a doufali jsme, že někdo ztratí body. Což se povedlo. Jsme za to rádi. Víc jsme neřešili.“

Ani průběžné výsledky ostatních namočených týmů jste neevidovali?

„Nevím, jak ostatní, ale já ne.“

Teď to máte ve svých rukách.

„Je to o jednom utkání, které rozhodne. Proto trénujeme a hrajeme hokej, abychom si takové utkání zahráli. Určitě se na to těším. Není nic lepšího, než hrát, když jde o všechno. To je super.“

Kladno - Mladá Boleslav: Austin vystřelil Kladnu veledůležité vedení, 3:2

Myslíte si, že byste teď mohli mít výhodu nad Litvínovem, který utrpěl těžkou porážku v Olomouci?

„Těžko říct, jsme na stejné čáře, budou rozhodovat maličkosti, kdo do toho dá víc, kdo zblokuje víc střel, kdo bude padat po hubě. V kabině teď je radost, ale víme, že musíme být při zemi. Nic není hotového.“

V jednu chvíli to s vámi vypadalo hodně zle, teď jste třikrát vyhráli. Co se stalo?

„To je život… Nevím, co se změnilo. My jsme do toho šli stejně, předtím to ale nevycházelo, šňůra proher byla dlouhá. Čekali jsme na zápas, na kterém se chytneme, což přišlo proti Spartě. Na ní jsme se chytili. Na kom jiném? Je to pro nás takové derby. Tam se to zlomilo.“

Jak vám bylo, když vyhrávaly i ostatní týmy a ztrátu jste nedoháněli?

„Pořád jsem věřil, že je tam nějaká naděje a díky poctivé práci i hře se k nám štěstí navrátí. Naděje umírá poslední, věřili jsme.“

V pátek se možná bude hrát bez diváků kvůli koronaviru. Jaká by to byla komplikace?

„S fanoušky by to bylo lepší, to je jasný. Hlavně kvůli atmosféře. Ale jestli to tak bude, nedá se nic dělat.“

Hodně vás žene vidina zachránit extraligu, že?

„Určitě ano. Stálo nás to hodně úsilí a práce se sem dostat, a abychom to zahodili za rok? To by bylo smutný, nikdo by to nechtěl.“

SESTŘIH: Kladno - Mladá Boleslav 3:2. Rytíři udrželi naději, rozhodl Austin

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE