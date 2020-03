10 otázek k hokejové sezoně: proč nelze hrát bez fanoušků a co MS? | iSport.cz

Dohraje se extraliga?

Stále je to možné, resp. není to úplně vyloučené. Vedení extraligy přerušilo právě rozběhnuté play off do 29. března. V případě, že to bude možné, odehraje se zkrácená verze vyřazovací části. Postupující z předkola určí třetí vzájemný duel (obě série 1:1), následně by se hrála jednotlivá kola na tři vítězná utkání. Vše musí být hotovo do 29. dubna.