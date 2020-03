Extraliga a zákaz akcí. Hokej odkládá play off, pak se uvidí | iSport.cz

Zklamaní olomoučtí fanoušci, kteří se nedostali na zápas předkola play off sledovali utkání na mobilech před zimním stadionem • ČTK

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Dav fanoušků se sešel před olomouckým stadionem, do kterého kvůli novým opatřením na koronavirus nebyl vpuštěn • ČTK

Fanoušek, který chtěl vidět svůj tým v předkole play off, se na pokladně dozvídá, že utkání se odehraje bez diváků • ČTK

Lístky na zápas Hradce Králové v předkole play off fanoušci bohužel nevyužijí. Úterní zápas se odehrál bez diváků • ČTK

Fanoušek, který se chtěl dostat na zápas předkola play off, se dozvídá, že utkání bude odehráno bez diváků • ČTK

Oznámení na vchodu olomouckého stadionu, které informuje fanoušky, že se druhý zápas předkola play off hraje bez fanoušků • ČTK

Olomouc - Zlín: Berany poslal do vedení Honejsek, 1:2 • O2 TV SPORT

Zlínský bek Jakub Ferenc během zápasu předkola play off • ČTK

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Takhle to vypadalo v Hradci v utkání proti Karlovým Varům • ČTK

Mountfield HK - Karlovy Vary: Trestné střílení! Po faulu Graňáka poslal do vedení domácí Jergl, 2:1 • TV TIPSPORT

Mountfield HK - Karlovy Vary: Puk byl před čárou! Klíma po přihrávce od Smoleňáka kotouč do brány nedostal • TV TIPSPORT

Dovnitř na bitvu v předkole play off je nepustili, tak fanoušci Olomouce stáli před domácím stadionem a sledovali své favority v zápase se Zlínem alespoň přes mobily • koláž iSport.cz

Mountfield HK - Karlovy Vary: Vondráček uklidil puk do prázdné brány, 3:5 • TV TIPSPORT

Olomoučtí fanoušci nemohli být vpuštěni do svého chrámu na druhý zápas předkola play off proti Zlínu, fandili tak alespoň před stadionem • Michal Koštuřík / Sport

Autobus hokejistů Zlína byl během druhého utkání předkola play off poničen nezaměstnaným chuligánem z Olomouce • Michal Koštuřík / Sport

Generální manažer Liberce Ctibor Jech může být zklamaný, jeho tým byl v play off největším favoritem • Babora Reichová (Sport)

Martin Hosták, generální manažer Zlína, byl po odložení play off v dobrém rozmaru • Babora Reichová (Sport)

Zatím žádné striktní „NE“. Česká extraliga ročník neruší, v tuhle chvíli se nejvyšší hokejová soutěž kvůli epidemii koronaviru pouze odkládá. Do 29. března se zavřou zimáky, předkolo play off, které mělo pokračovat ve čtvrtek ve Zlíně a v Karlových Varech, se tedy nekoná. Pořád je ale varianta, že by se na konci měsíce mohlo rozběhnout. A soutěž dohrát už třeba s fanoušky. Přerušení ve středu dohodli majitelé klubů, schválit ho musí ve čtvrtek výkonný výbor svazu.