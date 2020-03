Olomoučtí fanoušci: příjem z lístků na ztráty! Jsou úžasní, říká kapitán | iSport.cz

Oznámení na vchodu olomouckého stadionu, které informuje fanoušky, že se druhý zápas předkola play off hraje bez fanoušků • ČTK

Nepatří mezi nejbohatší kluby, přesto zažila Olomouc povedenou sezonu. A její fanoušci to, stejně jako ti v Karlových Varech, ocenili. Přestože byl ročník předčasně ukončen a druhý zápas předkola se Zlínem (1:3) musel být odehrán bez jejich podpory, hanáčtí příznivci zavalili plecharénu vzkazy, že vstupné za lístky na „tichý“ duel vrátit nechtějí. „Neskutečná věc, jsou úžasní,“ děkuje jim kapitán Martin Vyrůbalík.

Mora řeší, jak vrátit vstupné za druhé utkání předkola se Zlínem, na které si lidé pro jistotu pořídili lístek s předstihem. Možná k tomu však ani nedojde.

Klubu se totiž začala ozývat řada fanoušků se zprávou, že vrácení vstupného nepožadují. Hlavní pointa vzkazu: Použijte prostředky na úhrady ztrát, které vznikly kvůli tomu, že musel být zápas odehrán bez nás.

„Byl jsem opravdu ohromen, když se nám v hojném počtu ozývali fanoušci s tím, že peníze z jejich vstupného máme použít na úhradu ztráty vzniklé povinností odehrát zápas bez diváků. Tento krok jsem od nich nečekal, ale velmi mě těší, že jim na klubu tolik záleží. Opravdu jim moc děkuji,“ říká generální manažer Erik Fürst.

Stejnou reakci přidává za kabinu i kapitán Martin Vyrůbalík, byť je znát, že z nenadálé situace mezi hokejisty stále převládá spíš zklamání než radost z delší dovolené.

„Je to naprosto neskutečná věc a jenom to dokazuje, jak jsou olomoučtí fanoušci úžasní a jak jim klub leží na srdci. Nás hráče o to více mrzí, že jsme jim letos nemohli nabídnout více zápasů v play-off,“ přiznává Vyrůbalík.

Série se Zlínem byla ukončena za stavu 1:1, třetí duel se měl odehrát ve čtvrtek. Nicméně už od středy bylo jasné, že se tak nestane, a tak prý „kohouti“ vyrazili utužit partu na pivní teambuilding.

Co bude dál? „Pakliže by byl konec, asi by bylo zbytečné hráče nutit trénovat a trápit se tady,“ podotkl už po „tichém“ zápasu bez atmosféry kouč Zdeněk Moták.