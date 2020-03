„Baby team“ Varů bez trestu? Řeší se fair play i výbušný výrok o prohře | iSport.cz

Vítkovice - Karlovy Vary: Druhý puk do sítě hostujících mladíků poslal Veselý, 2:0 • tipsport.tv

Vítkovice - Karlovy Vary: Do Kovářova nahození vložil hůl Hruška, 4:0 • tipsport.tv

Vítkovice - Karlovy Vary: Sedmý hřebíček do rakve Energie zatloukl Werbik, 7:0 • tipsport.tv

Do svého prvního extraligového utkání nastoupil v 51. kole šestnáctiletý brankář Patrik Machala • ČTK

Trest za akci „Baby team“ do Vítkovic nepadl. Karlovy Vary nechaly v 51. kole doma 15 hráčů ze soupisky, vyrazily do Ostravy, prohrály 2:8 a soupeř se zachránil v soutěži. Nadávali fanoušci a zuřila i Asociace profesionálních klubů (APK). Disciplinární komise ale dala Varům zelenou. Všechno v pořádku, řády neporušeny. A bokem zůstává výbušný výrok trenéra Martina Pešouta, který pronesl na zasedání klubů. Jak zasedání probíhalo a co na něm přesně zaznělo? Nepotrestání Varů pak pro iSport Premium okomentoval i viceprezident APK Prokop Beneš.