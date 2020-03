Žádný trest za juniory! Vary podle disciplinárky stanovy neporušily | iSport.cz

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Karlovy Vary vyvázly u disciplinární komise hokejové extraligy bez trestu za nasazení juniorů do utkání 51. kola na ledě Vítkovic. Energie duel prohrála 2:8 a Ostravané se díky tomu definitivně zachránili v extralize. Před týdnem rozhodla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) ve Velké Bíteši, že se na komisi obrátí s podnětem, že si západočeský klub počínal proti duchu fair play a porušil tím paragraf 29 disciplinárního řádu extraligy.

„Disciplinární komise na svém zasedání rozhodla, že Karlovy Vary se nedopustily porušení žádných stanov a řádů ČSLH, takže disciplinární řízení zastavila. Zástupci Karlových Varů přijeli s jasným vysvětlením, že se nedopustili ničeho, co by porušovalo řády,“ řekl předseda disciplinární komise Viktor Ujčík České televizi.

„Jen využili možnost nasadit juniory s ohledem na to, aby pošetřili své důležité a klíčové hráče pro další průběh soutěže. Dívali se čistě jen na sebe, aby měli co nejlepší sezonu,“ konstatoval Ujčík. Rozhodnutí bylo jednomyslné. „Posuzujeme věci na základě řádů a stanov, a jestliže na takové věci nepamatují, tak my nemáme na základě čeho vše posuzovat. A tím je vše jasně dané. Osobní dojmy necháváme stranou,“ doplnil Ujčík.

Podle ředitele extraligy Josefa Řezníčka členové disciplinární komise vyjádřili velký nesouhlas s tím, jak tento případ zapůsobil na veřejnost. „Nebylo to jednání, aby mohlo být postiženo. Ale shodli se všichni na tom, že doporučí APK, aby přemýšlela o návrhu nových herních modelů závěru soutěže, pokud bude přímý sestup a postup, což nikdo zatím nezměnil. Aby velice intenzivně přemýšlela o tom, aby se taková utkání eliminovala. A definování sestupujícího přiložila mezičást, jestli to bude play down nebo play out,“ uvedl Řezníček.

Podle něj navrhovalo vedení extraligy před touto sezonou několik herních formátů po základní části, v kterých by se dodatečně určil sestupující, ale kluby je odmítly. Do první ligy tak sestoupil poslední tým po základní části, kterým bylo po 52 kolech Kladno.

Podle Řezníčka zástupci Karlových Varů k obhajobě svého jednání přednesly stejné vyjádření jako dříve. „Nezaznělo nic nového. Zaznělo to, že se svědomitě chtěli připravovat na předkolo. Vložili si do toho i nějaký mezicyklus. Obětovali tomu utkání v Mladé Boleslavi a cestou na severní Moravu k tomu přistoupili tímto způsobem, aby hráče ušetřili, ochránili a mohli plnohodnotně zasáhnout do předkola,“ dodal Řezníček.

