Jména, která opustí Hradec. Smlouvy jsou zralé na změnu, míní Smoleňák | iSport.cz

Jde o hokejisty, na něž Mountfield vztáhl bod smlouvy, podle nějž je smí propustit v případě zásahu vyšší moci. A to ihned. Spolumajitel klubu Miroslav Schön označil výpovědi k datu ukončení sezony jako nutné opatření. „Ano, využili jsme té možnosti, a to u hráčů, kteří u nás stejně končili. Těm jsme ke dni, kdy bylo rozhodnuto o zrušení sezony, vypověděli smlouvu. Neříkám, že na to jsem pyšný, ale my v této chvíli bojujeme o ekonomické přežití. Aby to klub zvládl. Není bohužel možné, aby dopad opatření nesla pouze jedna strana,“ popsal Schön. „Se zbytkem týmu jednáme a chceme to celé řešit vzájemnou dohodou bez toho, aby vznikla zlá krev.“

Jak na vše reaguje hradecká kabina? „Je to strašně nepříjemná a složitá záležitost. V prvé řadě je třeba říct, že by nikoho v životě nenapadlo, že tento způsob zásahu vyšší moci může přijít. A že to přijde po celém světě,“ popsal pro iSport.cz kapitán týmu Radek Smoleňák.

Hráči napříč extraligou se zabývají inkriminovaným bodem kontraktu, který jde nyní proti nim.

