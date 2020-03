Hokejová Sparta na lovu. Touží po bombě z Liberce, kdo odejde? | iSport.cz

Michal Birner z Liberce by mohl posílit Spartu • koláž iSport.cz

Zatímco hokejová show mezi mantinely utichla, v kancelářích vedení extraligových klubů je o to větší šrumec. Tématem číslo jedna jsou finance. Zároveň ale manažeři ladí skladbu týmů na příští sezonu. Aktivní je například pražská Sparta. Její kádr má zůstat z velké části pohromadě, vedení by ale rádo už tak nabitý tým ještě více posílilo. Podle zdrojů deníku Sport se klub zajímá o libereckého útočníka Michala Birnera. Ve hře je ale i několik odchodů. Jak by se mohl kádr Sparty změnit?