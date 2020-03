Polákovo virtuální play off? Varaďa nás nezmlátí a do Třince letíme | iSport.cz

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Dohrát extraligové play off alespoň virtuálně a přes tipy expertů? Karlovarskému útočníkovi Vojtěchovi Polákovi se nápad deníku Sport líbí. Potěšilo ho, že v předkole se v anketě dostali s Energií přes hradecký Mountfield. „Jo! A jdeme na Třinec, to bude taky zajímavé,“ usmíval se Polák.

Ovšem favorité ve čtvrtfinále podle legend a expertů nezaváhali. Liberec s Třincem, dva nejlepší týmy základní části Tipsport extraligy, jdou suverénně do semifinále. Liberec smetl Zlín 18:0 a Oceláři si poradili s Karlovými Vary 16:2. „Tak v tom případě bych naši sérii radši dohrál na ledě než takhle virtuálně,“ smál se Vojtěch Polák.

Co říkáte nápadu dohrát play off alespoň přes tipy expertů?

„Já jsem na to hned koukal, zajímavý nápad. Samozřejmě, na ledě to může dopadnout všelijak, ale názory expertů jsou zajímavé. Všechny jsem si přečetl a docela mě to baví.“

Předkolo jste zvládli, dodatečně vám gratuluji za postup přes Mountfield. Potěšil vás?

(zasměje) „Jo! Určitě, příjemný pocit, předkolo jsme zvládli. A teď jdeme na Třinec, to bude taky zajímavé.“

Jak jste odhadoval tipy oslovených expertů na čtvrtfinále?

„Třinec byl určitě favorit, stačí se podívat na složení jeho mužstva, počítal jsem, že budou věřit jemu. Ale pozor, my jsme mohli překvapit! Měli jsme s nimi celkem dobrou bilanci, na zápasy to v sezoně bylo 2:2, jednou jsme u nich vyhráli 6:1! Zachytal by nám gólman a bylo by to vyrovnaný.“

Hlasování skončilo jasně 16:2 pro Třinec, co vy na to?

„Tak v tom případě bych sérii radši dohrál na ledě než takhle virtuálně. Vím, že favorité jsou jasně daní, ale právě v tomhle je sport krásný, ne vždycky to v zápasech potvrdí. Samozřejmě, byli jsme unavení z předkola s Hradcem, moc odpočinku nebylo. Ale když je to virtuálně, tak to jsme mohli do Třince na čtvrtfinále letět letedlem, že?“

Pro vás osobně mohla být série s Třincem hodně speciální, je to tak?

„Ano, moc. Vary jsou mé rodné město a Třinec mám v srdci. Povedlo se nám s Oceláři v roce 2011 vybojovat první a historický titul, zažil jsem tam opravdu krááásné sezony, mám samé dobré vzpomínky. Rozhodně bych chtěl zrovna proti tomuto soupeři ukázat maximum. A postoupit!“

Spoluhráčů ze zlaté sezony tam pořád pár máte...

„Jasně, jsou tam Áda (Martin Adamský), Polda (Jiří Polanský), Růža (Martin Růžička)... Dobré je, že Venca Varaďa už by byl jako trenér jenom na střídačce a nehrozilo by, že někoho na ledě zbil. Jak to udělal v semifinále mistrovské sezony se Slavií, kdy si podal Vašíčka. To by pro nás taky byla další malá výhoda.“

Překvapil vás Varaďa jako trenér?

„Ani, ne. Sleduju jeho práci, zažili jsme toho spolu hodně, je to výborný kluk. Proto jsem ani překvapený nebyl. Je zarputilý, do všeho jde naplno a položil se do práce. Trenéřinu už si oťukal a je z něho špičkový trenér. Nezažil jsem ho, nevím jak přesně funguje, ale jako hráč byl na sebe hodně náročný. Počítám, že stejně náročný je teď i na své svěřence.“

Varaďa už by teď na ledě nebyl, ale hrál by proti vám kanonýr Wolski. Jak ho vnímáte?

„Já jsem proti němu hrával už v KHL, znám ho dobře a vím, jaký je to hráč. Strašně šikovný, premiéru v extralize měl zrovna u nás a neuhlídali jsme ho, dal nám vítězný gól. Ale Wolského bychom neřešili, vyběhli bychom na Třinec jako tým. Bylo by nám jedno, kdo proti nám stojí. Jsem přesvědčený, že celoplošným hokejem, rychlostí, bojovností a zarputilostí bychom je mohli překvapit. Navíc jsme byli po Hradci nakopnutí, byly to dobré zápasy (směje se). Cítili bychom velkou chuť a motivaci. V Karlových Varech se play off dlouho nehrálo, jsme hladoví.“

