Chce koupit Pardubice, popsal vizi i podmínky. Dědek o krizi či politice | iSport.cz

Po Novém roce nastoupil do Pardubic a výrazně pomohl k tomu, že se ve městě zachránila nejvyšší hokejová soutěž. Petr Dědek nastavil díky svým lidem v zoufale fungující organizaci řád. Teď stojí o podíl v tradičním klubu a vysvětluje proč. Rád by podepsal dlouhodobou smlouvu na 15 let za jasně stanovených podmínek, ze kterých neplánuje couvnout.

Hokej v Česku je spíš díra na peníze. Proč se úspěšný podnikatel rozhodne, že by chtěl vlastnit klub?

„Mám k hokeji vztah. Obecně mám ke sportu a jeho podpoře vztah. A díra...“

Myslím to tak, že peníze se vám zpátky nevrátí.

„Rozhodně se nevrátí. Ale taky nemůžete dělat všechno kvůli penězům. Pokud byste dělali, dostaneme se do situace, která je v naší republice teď. Beru to tak, že člověk má nějakou společenskou odpovědnost. Za posledních 15 let jsem do sportu investoval ohromné množství peněz, protože k němu mám vztah – ne proto, aby se mi vrátily. Závodně jsem běhal na lyžích, hrál fotbal, vždycky jsem k němu měl blízko.“

A k hokeji?

„Sponzoroval jsem ho už dřív ve Vrchlabí, to samé i v Pardubicích. Teď jsem na nich byl o Vánocích, byly poslední a stejně na ně dorazilo osm tisíc lidí, to mi přišlo líto. Tak jsem jim pomohl a zachránili jsme extraligu. Uvidíme, co bude dál. Myslím, že situace je velmi vážná a na sport dopadnou velké problémy.“

Moc lidí si možná ani neuvědomuje, jaké dopady bude mít pandemie koronaviru, až odezní. Sem míříte?

„Ano, až se pak rozjede zase stavebnictví, jakákoliv jiná výroba a lidi se vrátí zpátky do pracovního procesu, bude to za trochu jiné peníze. Společnost byla teď trochu rozežraná, sportovci taky. Celý svět se z toho samozřejmě trochu probere. Je ale potřeba, aby vláda výrazně podpořila průmysl, infrastrukturu i sport. Pokud nepodpoří sport, bude se z toho dostávat desítky let, už teď byl dlouhodobě podfinancovaný. Jestli stát nepomůže, ohromně spadne kvalita a pocítí to navíc i společnost.“

V čem?

„Není jen vrcholový sport, kde jdete po největších výkonech. Máte i ostatní sport, mládež, amatérský sport. Tam peníze chyběly už teď, a to jsme se měli dobře, nehrozily nám problémy.“

Kdo je Petr Dědek - 46 let - žije ve Vrchlabí - vlastní skupinu firem DD Group se širokým zaměřením od elektromontážních prací po developerské projekty - podle magazínu Forbes je 65. nejbohatším Čechem s majetkem 3,5 miliardy korun - když podporoval Vrchlabí, dostalo se do 1. ligy - hraje golf, pořádá v Česku velké turnaje

Máte pravdu, ale trochu jsme utekli od hokeje a Pardubic. Situace se právě i kvůli koronaviru hodně změnila. Vnímáte, že najednou vypadají věci jinak než v zimě, kdy jste Dynamu začal pomáhat?

„Změnilo se toho dost, situace je zásadně jiná. Mluvit konkrétně o tom, co bude dál, nemá moc smysl, protože nevíme, kdy tenhle problém, který na celou zeměkouli útočí, skončí. Dokud se nevypořádáme s virem COVID-19, těžko se říká, co budeme dělat za měsíc, za dva, za tři. Pardubické zastupitelstvo zrušilo jednání, takže se termín z tohoto týdne posouvá zatím na neurčito. Hokej minimálně po dobu dalšího kvartálu řídí město. Až tenhle velký společenský zdravotní problém skončí, tak si můžeme říct, co bude dál.“

Dá se asi čekat, že až se povede vyřešit pandemii, budou mít firmy svoje starosti s přežitím, udržení zakázek, výroby. Dotování sportu padne často někam na okraj. Co myslíte vy?

„Souhlasím s tím.“

Pak se tedy nabízí: dál platí váš zájem vstoupit do pardubického hokeje, dotovat klub, i když přijdou těžké časy?

„Do doby, než budeme znát finální situaci, je všechno jenom hádání. Ale věřím, že to nebude trvat dlouho. Je rok 2020, do výzkumu putují každoročně miliardy dolarů, takže vědci najdou vakcínu, která nám všem pomůže, a my se vrátíme do normálního života. A taky věřím, že politici se ze všeho poučí, už nikdy se nestane, že by lidem v první linii chyběly ochranné pomůcky. Je mi 46 let a ani ve snu jsem nečekal, že se tohle stane. Jsem připravený na různé věci, mám dobře rozložené portfolio, ale prostě jsem nečekal, že si nemohu jít koupit ochrannou pomůcku, protože ji nemají ani lékaři. Z toho jsem zklamaný. Politici musí vyvodit zodpovědnost. Ono se zdá, že jsem od sportu odbočil, ale taky se ho to týká. Sport to celé zasáhne. Nedělám si iluze, že za dva týdny bude po všem. Nebude. Optimistický odhad jsou dva měsíce, já tomu věřím a lidi se s tím musí smířit.“

Přišlo mi šest nabídek převzít klub

Sám už děláte nějaká opatření ve sportovní branži?

„Ano, jako jeden z prvních jsem zrušil velkou sportovní akci, odpískali jsme Czech Masters a všechny naše golfové turnaje. Všechny společnosti, které se na akcích podílely, jsou nyní v krizovém řízení, pracují z domu. Teď se nedá řešit marketing.