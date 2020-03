Pardubice skládají kádr. Ladí obranu, chtějí Nakládala. Kdo by mohl odejít? | iSport.cz

Pardubický útočník Ondřej Machala (vpravo) slaví vstřelený gól do branky Plzně • Barbora Reichova / Sport

Třinecký útočník Ondřej Kovařčík (vpravo) se připletl do brankoviště Pavla Kantora z Pardubic • ČTK

Sparťan Matúš Sukel se snaží dostat do útočného pásma přes krajana Radoslava Tybora z Pardubic • ČTK

Pardubice nadupaly na konci sezony tým a zachránily se. Nový majitel? Zatím otazník, rozhodne město. Ale tým se začal už budovat, čekat na 1. května je nesmysl, to pro vás zůstane už trh probraný ze všech stran třikrát. Vedení hodně stojí o návrat obránce Jakuba Nakládala a snaží se nabít defenzivu. Brána by měla být vyřešená. Ještě se ladí útok, kolem útočníka Roberta Kousala krouží víc zájemců.

Se začátkem příští sezony se v Pardubicích bude opakovat jedno tradiční téma. Rok jedna. Jede se od začátku. Teď už vážně a opravdu. Minimálně jedna věc by nová být stoprocentně měla, spolumajitel. Lhůta pro podání přihlášek do konkurzu vypršela minulý týden. Teď by 39 zastupitelů mělo vybrat, kdo podle města pomůže hokej zvednout z bryndy.

Favorité jsou dva. Zájem o vstup do klubu několikrát deklaroval úspěšný podnikatel Petr Dědek, jenž už investoval dva miliony do nákupu hráčského materiálu pro záchranu. Na druhou stranu se netají tvrdými podmínkami vůči městu. Vážný zájem měl i Vladimír Pitter, někdejší vlastník HC Slavia Praha a aktuálně spolumajitel lídra druhé nejvyšší fotbalové ligy FK Pardubice.

vlastníci podílu v Dynamu Pardubice město 96,2 % Dušan Salfický 1,78 % Petr Čáslava 1,78 % HC Pardubice 0,24 %

Třikrát za poslední čtyři roky hráli hokejisté Pardubic o záchranu, dvakrát zahučeli do baráže, teď na jaře nikoli jen proto, že se nehrála. Přes masivní investice do kádru z toho byl zase boj o přežití. Podle vývoje hospodaření, který se dá najít na klubovém webu, jenom za období do konce loňského listopadu Dynamo vydalo na hráčských mzdách přes 28 milionů korun, což třeba Karlovým Varům stačí na celou sezonu.

Na ledě všechno začalo šlapat až v závěru soutěže, kdy se podařilo postavit silný tým. S nákupy Michala Vondrky, Vladimíra Svačiny, Stěpana Zacharčuka, návratem Tomáše Rolinka a s novými trenéry Milanem Razýmem a Michalem Mikeskou Pardubice začaly vyhrávat.

V tuhle chvíli je kostra týmu pro novou sezonu hotová. Dynamo by nemělo už