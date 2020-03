Podivná čísla v extralize: Pan Slušňák i problém Komety. V čem vládl Jágr? | iSport.cz

Tipsport extraliga skončila letos bez mistra. Základní část ovšem přinesla parádní bitvy. Prezidentův pohár získal Liberec a padák schytalo Kladno, to všichni vědí. Na jaký tým ale chodilo venku nejméně lidí? Kde byl problém Komety? Kdo by získal Lady Byng Memorial Trophy pro nejslušnějšího hráče, kdyby se v Česku udělovala? A v jaké statistice absolutně dominoval Jaromír Jágr? Podívejte se na VÝBĚR číselných zajímavostí z uplynulého extraligového ročníku!

Vítkovice - Třinec: Dravecký střelou do prázdné stvrdil výhru Ocelářů, 4:6

Vítkovice - Třinec: Dravecký střelou do prázdné stvrdil výhru Ocelářů, 4:6

Před rokem patřil Vladimír Dravecký k hlavním pilířům Třince při cestě za titulem. V uplynulé sezoně přispěl ke druhému místu Ocelářů 19 body (10+9) v 52 zápasech. Hned čtyři z deseti tref však zkušený Slovák zaznamenal do prázdné branky. Košický rodák jistil říjnové výhry ve Vítkovicích (6:4) a Zlíně (5:2), v listopadu proti Mladé Boleslavi (3:0) a v prosinci proti Plzni (5:2). Třinec za celou základní část zaznamenal pět tref do odkryté klece.

Že Kladno bylo jasně nejnavštěvovanějším týmem na venkovních kluzištích, není žádným překvapením. Jaromír Jágr zkrátka táhl, vyprodával stadiony, na venkovní zápasy Rytířů přišlo v průměru 7443 lidí. Kdo ale venku lákal nejméně? Tipnete si, nebo se dáte podat? Tak jo, chvilku napětí… jsou to Vítkovice , na které v průměru přišlo 5054 lidí. Následují Olomouc, Liberec, Mladá Boleslav a Zlín.

Kdo by získal Lady Byng Memorial Trophy, kdyby se po vzoru NHL udělovala i v extralize? Za uplynulou sezonu zřejmě Marek Zachar . Liberecký rychlík naskočil v základní části do všech 52 zápasů a inkasoval jen dvě trestné minuty, když v závěru únorového utkání v Brně zamířil za katr za podrážení. Další adepti? Kanadský obránce Mitch Fillman z Mladé Boleslavi (4 trestné minuty v 52 zápasech) a karlovarský útočník Jakub Flek (4 trestné minuty v 51 zápasech).

Největší trestanci? Taky z Liberce…

Ačkoliv Marek Zachar by se s největší pravděpodobností stal nejslušnějším hráčem extraligy, celý Liberec naopak v základní části posbíral suverénně nejvíce trestných minut (695). Bílí Tygři se „činili“ především v trestech do konce utkání, kterých nasbírali šest (druhá Sparta jen tři). Vítězům Prezidentova poháru to však nemuselo tolik vadit, s 85 procenty patřili k nejlepším týmům ve vlastním oslabení.