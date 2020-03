Cíl extraligy: Přežít! Co dál? Ve hře by opět mohlo být zrušení sestupu | iSport.cz

Smutný pohled na prázdný olomoucký zimní stadion během předkola play off, kam nesměli kvůli novým opatřením na koronavirus dorazit fanoušci • O2 TV SPORT

Zklamaní olomoučtí fanoušci, kteří se nedostali na zápas předkola play off sledovali utkání na mobilech před zimním stadionem • ČTK

Dveře do olomouckého stadionu zůstaly na druhé předkolo play off zavřené • ČTK

Dav fanoušků se sešel před olomouckým stadionem, do kterého kvůli novým opatřením na koronavirus nebyl vpuštěn • ČTK

Fanoušek, který chtěl vidět svůj tým v předkole play off, se na pokladně dozvídá, že utkání se odehraje bez diváků • ČTK

Lístky na zápas Hradce Králové v předkole play off fanoušci bohužel nevyužijí. Úterní zápas se odehrál bez diváků • ČTK

Fanoušek, který se chtěl dostat na zápas předkola play off, se dozvídá, že utkání bude odehráno bez diváků • ČTK

Oznámení na vchodu olomouckého stadionu, které informuje fanoušky, že se druhý zápas předkola play off hraje bez fanoušků • ČTK

Zlínský bek Jakub Ferenc během zápasu předkola play off • ČTK

Jiří Černoch z Varů si to namířil do branky Hradce • ČTK

Takhle to vypadalo v Hradci v utkání proti Karlovým Varům • ČTK

Z diváckého hlediska to bylo v Hradci smutné • ČTK

Sparta by ve čtvrtfinále jednoznačně přejela Kometu, soudí experti deníku Sport • Michal Beránek (Sport)

Martin Hosták, generální manažer Zlína, byl po odložení play off v dobrém rozmaru • Babora Reichová (Sport)

Generální manažer Liberce Ctibor Jech může být zklamaný, jeho tým byl v play off největším favoritem • Babora Reichová (Sport)

Úspory, škrty, omezení. Kluby Tipsport extraligy plošně snižují hráčům platy za březen a duben. Někde srazí polovinu gáže, jinde ještě víc. Stále hlasitěji však rezonuje otázka, co bude dál. „Hlavní bude přežít léto,“ shodují se oslovení manažeři i agenti. Plošně klesnou rozpočty i platy. Ve hře bude rovněž změna formátu nejvyšší soutěže. Je možné, že příští rok nikdo nesestoupí. Na čem se kluby zřejmě budou chtít dohodnout? Budou díky ořezání rozpočtů hrát více mladí hráči? Co bude s cizinci a naopak i s krajánky? A co na aktuální situaci říkají Jan Peterek, Tomáš Král či Libor Zábranský?