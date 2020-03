Ocelář Wolski. Konec příběhu? Nároky Kanaďana na další sezonu jsou vysoké | iSport.cz

Wojtek Wolski, zkušený kanadský útočník s polskými kořeny, sice v Tipsport extralize odehrál jen třináct zápasů. Ale přehlédnout nešel. Nasbíral 17 bodů (10+7), hned ve druhém duelu se blýsknul hattrickem, zaujal přesnou palbou, důrazem i technickými nájezdy.

V play off měl být čtyřiatřicetiletý útočník jednou z nejvýraznějších opor Ocelářů. Měl ukázat, že si nadstandardní plat zaslouží. Podle odhadu deníku Sport si Wolski v Třinci přišel až na 750 tisíc korun měsíčně. Byl nejlépe placeným hráčem soutěže. Celý žebříček 50 nejlépe placených hráčů ZDE>>>

Předčasně ukončená sezona ovšem kvůli celosvětové pandemii koronaviru sebrala příběhu pointu. A další kapitoly podle všeho Wolski nenapíše.

„Nikdy neříkej nikdy, ale za současné situace to nevidím moc reálně,“ reagoval Jan Peterek, sportovní ředitel Ocelářů, na dotaz ohledně případného pokračování kontraktu Wolského. „Může se to změnit, ale podmínky, o kterých jsme se s jeho manažerem bavili ještě před pandemií, byly nereálné. Už tehdy pro nás byly neakceptovatelné. Ovšem i z jeho strany se to může změnit. Vše závisí na tom, jak bude současná situace postupovat a jaký bude mít konečný dopad. Teď to moc reálně nevidím.“

Wolski přišel do Třince na přelomu kalendářního roku. Klub s ním dohodu definitivně doladil na prosincovém Spenglerově poháru ve Švýcarsku, kde vybojoval stříbro. První zápas hrál Wolski za Oceláře 5. ledna v Karlových Varech (2:1p). Kanadský útočník na první gól přihrál, druhý v prodloužení vstřelil. A hned v dalším duelu ve Zlíně si rovnou připsal hattrick (4:2, Wolski 3+1).

„Hned když nastoupil, pomohl nám získat řadu bodů, vyloženě to vzal na sebe,“ líčí Peterek. „Hodně nám pomohl, pak se trochu zranil, připravovali jsme si ho na play off.“

Kvůli problémům s ramenem odehrál Wolski v základní části jen 13 zápasů. Ten poslední proti hradeckému Mountfieldu (6:0, 14. února) nedohrál. Od trenérů dostal čas na stoprocentní doléčení. „Nechtěli jsme nic podcenit, nebyl důvod ho tahat na led poslední zápasy, aby se mu zranění neobnovilo,“ přitakal Peterek. „Trénoval, připravoval se s týmem na ledě, všechno jsme ladili na play off. I proto mě moc mrzí, že se nakonec nehrálo. S jeho přítomností šla síla týmu nahoru, těšili jsme se, byli jsme silní.“

I tak zanechal Wolski v Třinci dojem. Pohodovou náturou si získal spoluhráče, zvedl zájem fanoušků. Na jeho zápasy se jezdili dívat fandové z Polska, na propagační trénink u hranic dorazily desítky dětí. „Zvedl zájem fanoušků nejen z polské strany,“ potvrdil Peterek. „Kdo ho třeba do té doby až tak neznal, nebo jenom podle jména a bohaté historie z NHL a KHL, byl taky příjemně překvapený. Když do toho Wojtek vletěl, zaregistrovali jsme ho naplno všichni. Ukázal, o jak skvělého hráče jde. Udělal si tady dobré jméno.“

Hned po oficiálním ukončení soutěže se Wolski vrátil do zámoří. Za rodinou. I ta je důvodem, proč o nové angažmá (nejenom v Třinci) bude vyjednávat nekompromisně. „Něco vám řeknu, vím, že s hokejem skončím za dva roky,“ říkal Wolski v rozhovoru pro Sport Magazín>>>. „Maximálně za tři, déle hrát nebudu. Mám za sebou celkem dobrou kariéru, užíval jsem si to, jsem zdravý. Ale jde hlavně o děti. Nejstaršímu synovi je pět, začne se sám věnovat sportům, takže u toho chci být, abych mu pomohl. Rád bych viděl děti vyrůstat. Abych manželce i celé rodině vrátil, jak při mně stojí, když hraju.“

Do kdy by mělo být o definitivním rozhodnutí kanadského střelce jasno? Peterek říká, že si žádný konkrétní termín nedali. „Jsme v kontaktu, ale on i my jsme nastavení tak, že kdyby se něco měnilo, dáme si vědět.“ Reálná by případně do budoucna mohla být další krátkodobá domluva pro finiš sezony. Jenže vzhledem k tomu, že Wolski sám říká, že chce pouze angažmá s nejvyššími ambicemi, nedá se předpokládat, že by měl ve finiši jakékoliv soutěže volno.

WOLSKI V EXTRALIZE zápasy: 13

body: 17 (10+7)

body v přesilovkách: 8 (5+3)

vítězné góly: 2

střelecká úspěšnost: 25 %

+/-: 6

hity: 4

bloky: 4

průměrný čas na ledě: 19:08

