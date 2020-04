Růžička o Hradci, drajvu, karanténě i Schönovi. Jak s ním řeší hokej? | iSport.cz

Vladimír Růžička stále nemá smlouvu na novou sezonu. Pokud by Mountfield nezvládl předkolo, zřejmě by v Hradci nepokračoval... • Michal Beránek (Sport)

Trenér Mountfieldu HK Vladimír Růžička na střídačce během předkola play off • Barbora Reichová / Sport

Když zvedl telefon, bylo slyšet, jak kolem něj pobíhá malá dcerka Lejla. „Ještě že s ní zatím nemusím dělat domácí úkoly,“ pousmál se kouč, jenž doufá, že se svět brzo vrátí do normálních kolejí. „Je těžké teď mluvit o sportu… Hlavní je, ať jsou všichni zdraví. To je momentálně to nejdůležitější,“ přeje si Vladimír Růžička, který se Slavií slavil titul dvakrát (2003 a 2008), dvakrát vyhrál i šampionát s národním týmem (2005 a 2010).

I na vás už to musí být dlouhé bez sportu…

„Je to náročná doba. Ale to ani nemá cenu moc rozebírat, všichni to kolem sebe vidí. Jsem s rodinkou, hraju si hodně s malou, asi i ostatní tatínkové můžou potvrdit, že takhle si dětí už dlouho neužili… Hodně jezdím za rodiči, snažím se jim pomáhat. Vozím jim jídlo, aby nemuseli moc nikam chodit. Přeci jenom už mají svůj věk.“

Zdravotně jsou v pořádku?

„Ano, musím to zaklepat.“

Pokud jde o hokej, jste rád, že jste v hradeckém Mountfieldu dostal další šanci?

„Určitě je fajn, že vím, na čem jsem. Zvlášť v téhle náročné době. Kdy pořádně nikdo nic neví. Jsem rád, že jsem dostal znovu nabídku, protože předešlá práce byla nedodělaná. Odehrajete padesát dva kol, těšíte se na play off, ale najednou je konec.“

Mluvilo se i o zájmu Litvínova, byl opravdu ve hře?

„Moc jsem to neřešil, protože jsem měl smlouvu v Hradci. A čekal jsem, jak se to vyvine tam, to pro mě bylo hlavní. Záleželo na postoji Mountfieldu. Udělám maximum, aby se nám dařilo, cítím velkou motivaci dotáhnout nedodělanou práci.“

Dostal jste volnou ruku pro výběr asistentů, i tohle vás musí těšit, že?

„Je to vždycky fajn, když hlavní kouč zodpovídá za lidi, které si k sobě může vybrat. Ale zase to není tak, jak jsem všude četl, že je to jenom o mně.“

V minulé sezoně jste byli rovnocenní ve dvojici s Tomášem Martincem, což pro vás byla nezvyklá situace. Nebo ne?