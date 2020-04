TOP 10 mizerných posil Pardubic: otrávený Brendl i dodávka z Ruska | iSport.cz

TOP 10 mizerných posil Pardubic: otrávený Brendl i dodávka z Ruska • FOTO: Koláž iSport.cz Vybírat posily, kde se Pardubice za posledních 10 let netrefily? Hodně těžká disciplína. Jmen se tady protočilo hodně, dost hráčů neuspělo. Třeba v sezoně 2018/2019, kdy Dynamo skončilo v extralize poslední a hrálo baráž, se v jeho dresu vystřídalo 44 lidí do pole. Vlastně jste viděli v akci dva kompletní týmy. Personální politika je v klubu poslední roky hodně divoká. Mění se lidi ve vedení, trenéři a mění se i hráči. A když se podíváte, jak si vedli cizinci, tak máte pocit, že jejich nákupy se dělaly často přes eliteprospects.com. Má čísla? OK, bereme. Nevyšel? Tak další.

Jon Sim - útočník, Kanada (2011/2012) Bilance v Pardubicích: 20 zápasů, 6 bodů (2+4), -2 Taky manažer Zbyněk Kusý uměl sáhnout vedle. V poslední sezoně, kdy Pardubice získaly titul, se netrefil s kanadským veteránem. V extralize se najednou zjevil borec, který v NHL nasbíral přes 450 zápasů, vyhrál Stanley Cup s Dallasem a měl se postupně stát klíčovým hráčem Pardubic. Měl. On si spíš ale přišel užít pohodu, klídek v Evropě. Na extraligu jeho pohyb nestačil, Sim působil otráveně. Kusý ho chtěl jako střelce a výsledkem byly dva góly ve 20 zápasech. Pak Sim odešel na hostování do Slavie, první zápas hrál v Pardubicích a instinkt střelce opravdu ukázal, trefil se. Víckrát ale už ne a z Česka po dalších 8 zápasech zmizel.

Travis Gawryletz - obránce, Kanada (2012/2013) Bilance v Pardubicích: 27 zápasů, 3 body (1+2), +1 Kdybyste jeho angažmá posuzovali dnešní optikou, tak to žádný kardinální omyl nebyl. Mávli byste jen rukou, že takových bylo. Prostě jen položka na seznamu, která nevyšla. Další, kdo je tam dál! Jenže rok po titulu byly v Pardubicích přeci jen jiné nároky. Kdo do klubu přišel, měl být výrazný, čekali jste od něj silné výkony. A Gawryletz zklamal. V našem žebříčku už jednou byl, je na černém listu sparťanských posil a nechytil se ani na východě Čech. Jeho někdejší produktivita z Karlových Varů byla v tahu, tady spíš zaujal množstvím chyb a kaskadérských řešení. Teď píská NHL a je určitě lepší rozhodčí než obránce.

Kris Beech - útočník, Kanada (2012/2013) Bilance v Pardubicích: 21 zápasů, 8 bodů (2+6), -6 Novinové titulky hlásaly, že do Pardubic dorazil „TEN“, koho vyměnili z Washingtonu do Pittsburghu za Jágra. Ano, byl součástí velkého trejdu v roce 2001. V NHL odehrál přes 200 zápasů, víc působil na farmách, kde průměrně sbíral zhruba bod na zápas. Pardubice hledaly produktivního centra, on měl být volbou číslo jedna. Jenže to dopadlo stejně jako u Sima. Působil dojmem, že si angažmá v Česku odklouže, což vážně nestačilo. Klub pak oznámil, že Beech odmítl nastoupit rekondiční pobyt, neposlechl, tak skončil. Hráč pak ale vysvětloval, že skončil na svoji vlastní žádost, když se propadl až do čtvrté formace a přestal hrát. Z webu Pardubic najednou vyjádření o kondici zmizelo...

Pavel Brendl - útočník (2012/2013) Bilance v Pardubicích: 20 zápasů, 8 bodů (5+3), -3 Možná byl jediným hráčem v extralize, který měl lepší střelu než Petr Sýkora. V sezoně 2011/2012 přišel na šest zápasů, nastřílel pět gólů a odešel do Švýcarska. Teď měl vydržet celou sezonu. Už po letní přípravě zněly z klubu rozpačité názory, že hvězda nedorazila v úplně špičkové formě. Na ledě to bylo vidět. Střela super, tam se nic nezměnilo. Jen byl extrémně pomalý, otráveně působil na ledě i mimo něj. Měl taky smůlu, že ho na tři měsíce navíc vyřadila borelióza. Majitel Roman Šmidberský byl z Pavla Brendla ale tak zklamaný, že veřejně pak prohlásil: „Už se nikdy nebudeme snažit dostávat sem za velké peníze hráče, kteří nemají ke klubu vztah. Pak se totiž chovají jako žoldáci. Brendlův přístup rozhodně neodpovídal výši smlouvy.“

Justin Hodgman - útočník, Kanada (2016/2017) Bilance v Pardubicích: 5 zápasů, 2 body (0+2), -4 Když třeba Radek Smoleňák měl vybrat útočníka, který mu uměl chystat nejlepší šance, jmenoval právě Hodgmana. Kanaďan má kapánek složitější povahu, s tím ho Pardubice podepisovaly. Počítaly, že mohou nastat drobnější vztahové trable a on se nebude úplně kamarádit. Jenže měl zkušenosti s Evropou, ve Finsku sbíral bod na zápas, působil v KHL, odehrál pár zápasů v NHL. Takže? Hokejové vlastnosti převážily nad varováním, že nemusí zrovna zapadnout. Na začátku svého angažmá se zranil. Po návratu nijak neohromil, navíc ta povaha... Skončil dřív, než mohl cokoliv předvést.

Martin Rýgl - obránce (2016/2017) Bilance v Pardubicích: 2 zápasy, 1 bod (0+1), 0 Mladá Boleslav se rozloučila se třemi hráči, Pardubice po nich hned hladově skočily. Už tady byl vidět úpadek dříve silné značky. Nebyly peníze, klub šetřil, takže bral hokejisty, kteří jinde neměli místo. Trio Tomáš Klimenta, Michal Bárta a Martin Rýgl nenadchlo. Poslední z výčtu skončil v klubu hodně brzy. Už po dvou zápasech se přišlo na to, že je velký chlap spíš obránce ze starých časů, velký a ne moc obratný. No a vlastně se zase tak moc nehodí. Tahle dodávka z Mladé Boleslavi se prostě nepovedla. Klimenta odešel během sezony do Třince, Bárta odehrál celý rok. Ani jeden z nich si už extraligu od další sezony ale nikdy nezahrál.

Jakub Štěpánek - brankář (2016/2017 a 2019/2020) Bilance v Pardubicích: 8 zápasů/6 zápasů, úspěšnost zákroků 85,6 %/83,8 % Tady je pro něj zakleté místo. Nejdřív přišel pomoci řešit průšvih, kdy se klubu zranili dva brankáři. Jenže sám nebyl na začátku sezony 2016/2017 v potřebné formě, potřeboval se dostat do pohody a tým držet ještě neuměl. Podruhé se situace opakovala na začátku poslední sezony. Dorazil v jiné pozici už v létě, měl být brankářem číslo jedna. Jenže klub si nedokázal nikde zjistit, jestli platí jeho disciplinární trest z KHL i pro extraligu. Proto všechno radši vyřešil tak, že ho radši odstavil. Nechytal závěr přípravy, nebyl v bráně první čtyři kola a najednou měl všechno hasit ve Zlíně. Chytal mizerně a po utkání dostal padáka trenér Lubina. Neměl v Pardubicích jediný dobrý zápas, padla na něj deka. Výrazně ožil v Třinci. Konec základní části? Dvakrát za sebou nedostal gól.

Peter Quenneville - útočník, Kanada (2017/2018) Mladá Boleslav - Pardubice: Tohle bolelo, Peter Quenneville dohrál po zákroku na Kotvana Bilance v Pardubicích: 12 zápasů, 3 body (2+1), -4 Tady přesně je vidět, co si Pardubice pod vládou generálního manažera Dušana Salfického zjišťovaly o zahraničních posilách. Věřily referencím a pohledu do banálních statistik. Někdy to vyšlo jako třeba u Jordanna Perreta nebo Jakea Cardwella. Někdy to byl průšvih. Co říkala čísla u Qennevilla? Že to bude pecka! Se 30 góly totiž přicházel nejlepší střelec dánské ligy. Jenže rozdílového hráče v Česku dělat nemohl, na tuhle roli neměl dost schopností. Prostoru dostal hodně, začal na přesilovce, ale postupně se sestavou propadal. Po 12 zápasech se s klubem rozhodl na rozvázání smlouvy.