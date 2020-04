Hašek: Finále NHL v srpnu bych pochopil. Dynamo? Už radši mlčím... | iSport.cz

Stejně jako další hokejové persony se podílel na virtuálním play off deníku Sport, v němž vyhrál Liberec . „Výborný nápad, ale realitě se to nevyrovná,“ říká legendární brankář Dominik Hašek, jenž popisuje potíže se svým podnikáním i to, jak prožívá pardubický osud. A uvítal by boje o Stanley Cupu třeba až v červenci? „Pořád by to mělo smysl,“ tvrdí Dominátor.

Po sportovní kariéře se Dominik Hašek čím dál častěji vyjadřuje ke společenskému dění, chladným ho nenechává ani současná pandemie koronaviru. „Lidi se snaží vzájemně si pomáhat, to je hrozně fajn,“ vykládá 55letý olympijský šampion z Nagana, jenž se rozhodl zapojit do pomoci i aktivně. Nabízí zdarma lidem v „první linii“ svoje nápoje Smarty.

Jak vás to napadlo?

„Prostě chci pomoct, stejně jako řada dalších lidí. Hlavně tím chci vyjádřit i díky všem lidem v první linii, tedy sestřičkám, doktorům, hasičům, záchranářům i prodavačkám. Prostě všem, kteří jsou první na ráně. A riskují zdraví pro zdraví nás všech ostatních.“

I vy osobně byste nápoje rozvážel?

„No jasně. Někteří lidé mají dovolenou, protože bohužel až tolik práce není, další hlídají děti. Takže počítám s tím, že vezmu nápoje do auta a rozvezu je. Rád lidi, kteří to budou potřebovat, uvidím a třeba i povzbudím. Moc si jejich práce vážím.“

Jak si vede v současné době váš byznys?

„Mám dvě firmy. Jednu s nápoji Smarty, druhou s fotbalovým zbožím. Obě aktuálně jedou na deset, maximálně dvacet procent.“

Jak dlouho jste schopní to za nouzového režimu vydržet?

„Jedna společnost funguje dlouhodobě, nějaký polštář na pár měsíců tam je. Ale kdyby to mělo trvat déle než třeba půl roku, bylo by to hodně špatný. V tom případě bychom nějakou finanční injekci potřebovali. Určitě nemluvím jenom za sebe, ale i ostatní podnikatelé mají stejné problémy. Nemáme aktuálně žádné dlouhodobé plány, protože nikdo neví, co pořádně bude. Doba je hodně nejistá. Na všech frontách.“

Máte pocit, že český národ drží pospolu? Teď, v těžké době, jako třeba po legendárním Naganu, kde jste vychytal olympijské zlato?

„Do jisté míry ano. Z toho mám radost. Navzájem se podporujeme, pomáháme si. Ale problém je, že kvůli tomu viru si nemůžeme být až tak blízko. Nemůžeme se sdružovat, poplácat se po ramenou, obejmout se. Ale solidarita funguje, proto jsem se i já rozhodl pomoct. Kdokoliv z potřebných by měl zájem o zajištění pitného režimu, ať se nám ozve přes naše stránky nebo facebook.“

Jak vy trávíte nelehkou dobu?

„Minulý týden jsem dal většině lidí dovolenou, i já jsem byl tři dny na Šumavě. S přítelkyní jsme byli v přírodě. S rouškou pochopitelně. A snažili jsme se pohybovat tam, kde nejsou jiní lidé. Vyjeli jsme si i na kolo.“

Všímáte si, že speciálně vás lidé pozorují, jestli máte povinnou roušku?

„Poznávají mě v ní o něco méně, což má svoje výhody… Ale pochopitelně se to snažím dodržovat co nejvíc. I když jsem se přistihl, že jsem vyběhl z auta, a zapomněl jsem si ji. Tak jsem se pro ni okamžitě vrátil. Co si budeme nalhávat, v mém případě je to něco jiného. Jakmile si toho někdo všimne, hned je to na facebooku a řeší se to. Takže si dávám pozor.“

Jak vás bavilo virtuální play off deníku Sport, které i díky vašim tipům vyhrál Liberec?

„Jo, bylo to fajn. Dobrý nápad, zábavička pro lidi. Ale abych řekl upřímně, oproti opravdovému sportu to byl jenom malý odvárek.“

Pokud jde o hokej, jak jste jako pardubický patriot prožíval závěr sezony, kdy se Dynamo na poslední chvíli udrželo?

„Hrozně moc jsem to vnímal. Nepamatuju si, že bych klub od té doby, co jsem skončil, tak intenzivně sledoval a držel mu palce. Od ledna to opravdu vypadalo, že je to konečná, ale poslední kola to zachránila. Ale byl to docela nervák.“

Věříte, že se po ostudných letech klub zkonsoliduje?

„Nechci být až moc optimistický…“