Jak porota volila NEJ hráče extraligy: kdo myslel na Jágra a kdo řešil cizince? | iSport.cz

„Rád jsem se připojil,“ reagoval Miloš Říha a rozkastoval svých 30 favoritů podle pozic na ledě. „Jak jsem vybíral? Podíval jsem se na tabulku, probral si kluby a šel po jménech,“ vysvětloval Vladimír Vůjtek. „Nevěděl jsem, co s Bradym Austinem. Na beka byl velmi produktivní, ale měl -12 v hodnocení plus/minus, a to je přece jenom dost. Výš by asi byl i Wolski, ale odehrál toho málo…“

„Ve výběru mám i Tomáše Rolinka. Možná překvapivě, ale znám ho osobně, je obrovský srdcař a dříč. Velký tah Pardubic, že ho vzaly zpátky,“ poznamenal Miloš Holaň. Václav Prospal se při skládání žebříčku trápil, nakonec přisoudil konkrétní pořadí jenom pětici hokejistů a přidal: „Jarda Jágr tam prostě být musí! Podle něj hrálo celé Kladno.“

Projděte si hlasovací lístky extraligových trenérů či Miloše Říhy, Dominika Haška, Miloše Holaně, Milana Nového, Marka Sýkory, Radka Dudy, Milana Antoše a Jaroslava Špačka.

Dohromady bylo 30 porotců, každý sestavil vlastní žebříček hráčů od 1. do 30. místa. S tím, že nejlepší hráč anketního lístku obdržel 30 bodů a každý další vždy o bod míň, 30. místo bylo ohodnoceno jedním bodem.

Kompletní pořadí TOP 100 nejlejpších hráčů extraligy najdete zde:

Vladimír RŮŽIČKA (trenér Mountfieldu)

1. Milan GULAŠ

2. Libor HUDÁČEK

3. Martin ZAŤOVIČ

4. Michal ŘEPÍK

5. Brady AUSTIN

6. Ladislav ŠMÍD

7. Michal MORAVČÍK

8. Jaromír JÁGR

9. Dominik HRACHOVINA

10. Marek MAZANEC

11. Miroslav SVOBODA

12. Tomáš RACHŮNEK

13. Radek SMOLEŇÁK

14. Radoslav TYBOR

15. Viktor HÜBL

16. Michal BIRNER

17. Jan KOŠŤÁLEK

18. Milan DOUDERA

19. Filip PAVLÍK

20. Martin ŠEVC

21. Pavol SKALICKÝ

22. Radan LENC

23. Peter ČEREŠŇÁK

24. Adam JÁNOŠÍK

25. Tomáš MERTL

26. Petr ZÁMORSKÝ

27. Michal BULÍŘ

28. Peter MUELLER

29. Michal VONDRKA

30. Petr HOLÍK

Tomáš MARTINEC (trenér Mountfieldu)

1. Milan GULAŠ

2. Ladislav ŠMÍD

3. Michal MORAVČÍK

4. Michal ŘEPÍK

5. Michal BIRNER

6. Libor HUDÁČEK

7. Tomáš RACHŮNEK

8. Peter ČEREŠŇÁK

9. Pavol SKALICKÝ

10. Martin GERNÁT

11. Milan DOUDERA

12. Matěj STRÁNSKÝ

13. Dávid GRÍGER

14. Jakub FLEK

15. Dominik HRACHOVINA

16. David MUSIL

17. Radek SMOLEŇÁK

18. Petr HOLÍK

19. Martin ZAŤOVIČ

20. Filip PAVLÍK

21. Brady AUSTIN

22. Roberts BUKARTS

23. Viktor HÜBL

24. František LUKEŠ

25. Tomáš MERTL

26. Gašper KROŠELJ

27. Ralfs FREIBERGS

28. Robert KOUSAL

29. Jan KOLÁŘ

30. Jan KOŠŤÁLEK

Geniální hokejista a výjimečný střelec. Gulaš suverénně ovládl anketu TOP 100 hokejistů

Vladimír VŮJTEK (bývalý reprezentační trenér Česka a Slovenska)

1. Milan GULAŠ

2. Michal BIRNER

3. Libor HUDÁČEK

4. Michal MORAVČÍK

5. Matěj STRÁNSKÝ

6. Peter MUELLER

7. Pavol SKALICKÝ

8. Ladislav ŠMÍD

9. Miroslav SVOBODA

10. Michal VONDRKA

11. Martin ZAŤOVIČ

12. Wojtek WOLSKI

13. Petr HOLÍK

14. Lukáš NAHODIL

15. Tomáš RACHŮNEK

16. Dominik HRACHOVINA

17. Martin GERNÁT

18. Michal BULÍŘ

19. Brady AUSTIN

20. Michal ŘEPÍK

21. Filip NOVOTNÝ

22. Zbyněk IRGL

23. Jaromír JÁGR

24. Peter ČEREŠŇÁK

25. Marek HRBAS

26. Gasper KROŠELJ

27. Radan LENC

28. Tomáš MARCINKO

29. Jan KOŠŤÁLEK

30. Tomáš MERTL

Radim RULÍK (trenér Mladé Boleslavi)