Titul, vyhazov, záchrana. Paleček o jízdě Varů: Hvězdy, žádné primadony | iSport.cz

Že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš? V případě trenéra Josefa Palečka (70) to neplatilo. V dubnu roku 2009 dovedl Karlovy Vary k historickému titulu, v říjnu dostal padáka. No a pak se v březnu do Energie zase vrátil, aby klub pomohl zachránit. „Bylo to hodně zvláštní, ale byl jsem rád,“ popisuje kouč. V rozhovoru pro deník Sport barvitě vzpomíná na jedenáct let starou zlatou jízdu.

Byly podprůměrným klubem. Od postupu do nejvyšší soutěže se Karlovy Vary devětkrát v řadě nedostaly do play off. Plácaly se u dna. V roce 2007 si poprvé zahrály alespoň předkolo. V následující sezoně už z toho bylo senzační finále a prohra se Slavií v sedmém zápase. K titulu dovedl Energii o rok později trenér Josef Paleček. „Dodnes mám husí kůži, když si na to vzpomenu,“ zasní se kouč, který působil sedm let u národního týmu.

Jak živě si ještě v hlavě promítnete vzpomínky na mistrovskou jízdu před jedenácti lety?

„Pořád to mám před očima, to se nezapomíná. Bylo to báječné. Když jsem do Varů přicházel, ani ve snu mě nenapadlo, že bychom mohli vyhrát titul. O rok dřív sice prohráli ve finále, ale každá sezona je jiná. Věděl jsem, že bude hodně těžké na to navázat, ale podařilo se. Jsem šťastný, že jsem u toho mohl být. Byl tam vynikající tým se spoustou osobností, které o titulu rozhodly. Opravdu to byla skvělá parta.“

Jak se vůbec zrodil váš příchod do Energie? V klubu nečekaně po finále 2008 skončil trenér Zdeněk Venera, vy jste do té doby působil jako asistent u reprezentace.

„Bylo to jednoduché. Vzpomínám si, že jsme zrovna byli s nároďákem někde na turnaji, když mi zavolal manažer Míra Vaněk, jestli bych tým od další sezony nepřevzal. Překvapil mě, ale rychle jsme se domluvili. Rád jsem kývnul.“

Přišel jste prakticky k hotovému týmu. Jak náročné bylo zapadnout a ustát velká očekávání po předchozí finálové účasti, která byla pro klub historickým úspěchem?

„Žádný med to nebyl. Byl jsem si vědomý, že bude těžké ty pozice udržet, ale byla to velká výzva. Když jsem dostal nabídku, shodou okolností jsme měli v nároďáku Vencu Skuhravého, tak jsem za ním hned šel, abych se ho na určité věci zeptal. Když jsem viděl, co je ve Varech za kádr, jak skvělý tam je gólman, měl jsem jasno. Žádné primadony, všechno to byli fajn kluci, kteří chtěli hrát pro tým. Krom Venci bych zmínil hlavně Pepu Řezníčka, který úžasně řídil obranu, a z Ondry Němce udělal beka pro reprezentaci.“

Bylo obtížné získat tyhle vůdce kabiny na svoji stranu?