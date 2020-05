Přestupy v extralize ONLINE: Dynamo zatím bez posil, změny i v Hradci | iSport.cz

10:34

PŘÍCHODY A ODCHODY – Co je nového v Mountfieldu HK? Hradec zatím sdělil jen dvě nové posily, o kterých už iSport.cz informoval v předešlých dnech. Jedná se o obránce Jeremieho Blaina ze Sparty a Bohumila Janka z Plzně. V klubu pak končí beci Tomáš Linhart, Oskars Cibulskis, Oscar Eklund, Petr Šidlík a Mislav Rosandič, který se dohodl na předčasném ukončení kontraktu a míří do Liberce. V klubu nebudou pokračovat ani forvardi Michal Dragoun a Patrik Miškář, nad budoucností Lukáše Žejdla zatím visí otazník. To by ale od ambiciózního týmu nemělo být všechno! „Rádi bychom ještě do začátku sezony přivedli minimálně jednoho produktivního útočníka,“ uvedl pro klubový web generální manažer Aleš Kmoníček. Více čtěte ZDE >>>