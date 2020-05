Akční Vítkovice! Přivedly zpět Irgla a Krenželoka, končí kapitán Výtisk | iSport.cz

Nejlepší střelec mužstva z Hané Zbyněk Irgl v základní části nasázel 22 branek, v play off má zatím jen jednu asistenci. • Jaroslav Legner (Sport)

Nečinně přihlížet rasistickým nadávkám, které se z prostějovských ochozů snášely na vítkovického útočníka Dominika Lakatoše po jeho brance do prázdné na 4:2? Ostravané se sebrali a odešli do kabin. • profimedia.cz

Zbyněk Irgl míří do Vítkovic • Barbora Reichová (Sport)

První květnová neděle byla ve Vítkovicích pořádně divoká. Ostravský klub oznámil dva velké návraty, ale i jeden bolestivý odchod. Do mateřského týmu se vrací zkušený kanonýr Zbyněk Irgl a ostřílený útočník Lukáš Krenželok, na kterých hodlá trenér Mojmír Trličík postavit novou kostru mužstva. S kým už ale rozhodně nepočítá je dosavadní kapitán Jan Výtisk, který si po vzájemné dohodě hledá nové angažmá.

Fanoušci Vítkovic měli na novinky z kabiny hodně vydatnou neděli. První přestupovou bombu odpálily Vítkovice krátce po poledni oznámením příchodu Lukáše Krenželoka, který se vrací po úspěšné dekádě strávené ve Slavii a Liberci. Donedávna pevný pilíř Bílých Tygrů se má stát novým lídrem týmu.

„Jsme rádi, že se Lukáš vrací k nám do týmu. Je to kvalitní útočník s bohatými zkušenostmi, se zažitými úspěchy, vítězný typ, výrazná součást vítězných týmů poslední dekády. Fakt, že je odchovanec a vrací se tedy domů, je také výhodou. Máme radost, že jsme jej do týmu získali,“ radoval se vítkovický kouč Mojmír Trličík na adresu šestatřicetiletého útočníka.

Před osmou hodinou večer ale přišla poněkud bolestivá zpráva. Vítkovice po rozhovoru s trenéry opouští kapitán Jan Výtisk. Mohutný bek se již nevešel do sestavy, po vzájemné dohodě se tak rozhodl rozvázat s milovaným klubem platný kontrakt a začít si hledat novou výzvu pro pokračování v kariéře. „Honza je velký bojovník, srdcař, dosavadní kapitán a zaslouží si úctu a poděkování za práci, kterou tady ve Vítkovicích odvedl," řekl Roman Šimíček, sportovní ředitel pro klubový web.

Největší pecku si ale vedení nechalo na závěr. Jenom chvíli po Výtiskově konci zveřejnil klub zprávu o příchodu velezkušeného střelce Zbyňka Irgla, který uskučetní comeback po třinácti letech strávených v KHL, u rivala z Třince a v Olomouci. Vicemistr světa z roku 2006 měl více nabídek, řešil i možné angažmá v někdejší EBEL, mateřský tým ale přeci jen zvítězil.

„Hokejově patří pořád mezi nejlepší hráče naší extraligy. Má hromadu zkušeností, výborný přístup na ledě i mimo něj. Navíc, už během minulé sezony se chtěl hodně vrátit do Vítkovic a pomoci se záchranou, což jen svědčí o tom, že na svůj mateřský klub doopravdy nezapomněl a chce za něj bojovat, a také proto jsme o jeho služby stály hned ve chvíli, kdy to bylo možné, tedy už v průběhu minulé sezony,“ prozradil Trličík.

Vítkovické fans jistě potěšila i zpráva o prodloužení smlouvy s vytáhlým obráncem Lukášem Kovářem, který po vydařené záchraně v Tipsport extralize přesvědčil realizační tým pro podpis nového ročního kontraktu. Kolotoč s ostravskými matadory ale Kovářovo setrvání poněkud zastínil.

