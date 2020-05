Vrbata otevřeně: Extraliga se zhorší. Co všechno hrozí a v čem se kluby pletou? | iSport.cz

Mluví napřímo, protože je tak zvyklý a i z toho důvodu, že český hokej upřímnost potřebuje. Zvlášť nyní, kdy se elitní soutěž stěhuje do pásma ochranného zabezpečení. „Obávám se, aby to nemělo opačný efekt, než všichni čekají,“ říká Radim Vrbata o záměru učinit z elitní soutěže ligu nesestupovou a tlustou o 16 účastnících. „Kvalita extraligy a českého hokeje bude úplně někde jinde, než je nyní, a budou se přeplácet ještě daleko méně kvalitní hráči,“ varuje.

Proč opouštíte šéfovský post v klubu?

„Žádná senzace v tom není, takový byl plán a dohoda. Už když jsem do funkce nastupoval, tak jsem pomalu v každém rozhovoru zmiňoval, že jde o dočasné řešení a že zatím nemám žádné funkcionářské ambice. Že jde z mé strany čistě jen o pomoc rodnému klubu, že přiložím ruku k dílu, pomůžu s nastavením věcí, o kterých se domnívám, že fungují. Šlo mi o to přitáhnout do klubu lidi, jimž věřím a kteří v tom spatřují svoji životní náplň a mohli by po vytýčené cestě dál jít. Ku prospěchu boleslavského klubu. Což myslím, že se za ten rok, dva podařilo naplnit. Hlavním důvodem mého odchodu jsou rodinné záležitosti, nejstarší syn Kryštof jde na druhý stupeň, posouvá se hokejově, prostřední Oliver jde do první třídy, nejmenší Vincent začne pomalu s hokejem... Vedle toho mám i další mimohokejové aktivity, kterým musím věnovat svůj čas. Takže se vlastně jen stává to, co jsem předem avizoval.“

Co vám na to řekli v klubu?

„Asi by byli radši, kdybych zůstal a pokračoval v oficiální pozici ředitele. Zároveň mě ale znají, takže když se pro něco rozhodnu, vědí, že mám vše promyšlené do detailu a většinou mě nic nezviklá. Poznal jsem, že nejde o snadnou práci, mám k ní velký respekt. Odmítal jsem se dostat do situace, že bych na zimáku nemohl trávit tolik času, kolik si ta role zaslouží a potřebuje. A platí to i z druhé strany, nechtěl bych pobýváním na stadionu a řešením klubových záležitostí šidit rodinu a ostatní aktivity, v nichž mám investované peníze. Chtít po ostatních v klubu, aby makali na sto procent a sám tam nebýt, to nejde. V tom cítím zodpovědnost a pokoru k té funkci. Zároveň si nemyslím, že by klub měl stát a padat s jedním jménem. Směr je myslím nastavený dobře a vím, že Venca Nedorost jako můj nástupce je správná osoba. A mnozí další vedle něj.“

Z klubu úplně neodcházíte, jak velký bude váš vliv?

„V těch čistě hokejových věcech budu zapojený dál, s klukama budu důležité věci konzultovat, tak jako tomu bylo koneckonců doteď. Ale všechny ty oficiality už se mě týkat nebudou, půjdou mimo mě.“

Nemá náhodou váš odchod souvislost s uzavíráním extraligy? Že by to byla pověstná poslední kapka? Sám jste to v minulosti v jednom rozhovoru oznámil. Jakmile se zavře extraliga, končíte.

„Ne, to ne. To, co zmiňujete, byla reakce na uzavření soutěže v rozehrané sezoně. A myslel jsem ji opravdu vážně. Tohle je jiná situace a i kdyby koronavirus nepřišel, hrálo se play off a Boleslav třeba získala titul, nic by to na mém kroku nezměnilo, čas je totiž jenom jeden. Na druhou stranu je pravda, že řada mých zkušeností z poslední sezony s různými lidmi a situacemi, a to co přichází nyní, nejsou zrovna záležitosti, které by mě vedly k tomu měnit plány. Že by přicházelo něco senzačního, pokrokového, u čeho bych chtěl za každou cenu být. To se neděje.“

Boleslavský majitel Jan Plachý je kvůli následkům koronavirové pandemie pro uzavření soutěže. Váš pohled?

„Dost o tom přemýšlím už od čtvrtka. Na první dobrou Honzovi a ostatním majitelům naprosto rozumím. Všichni zmiňují pojištění investic, zlevnění soutěže, to napadne každého a asi se není čemu divit. Otázka je, co to přinese. A když se nad tím zamyslím, mám trošku obavy, aby nenastal opačný efekt, než zainteresovaní lidé očekávají. Ať po sportovní, tak po ekonomické stránce. Ale nejsem majitel, ani nesedím na svazu, takže to není můj boj.“

Není, ale zrovna váš názor by mě zajímal. A nejen mě. V hokeji jste toho dost prošel a poznal.

„To je strašně široké téma, to není na dvě věty.“

Tak začněte a uvidíme, kam se dostaneme…

„Je to jenom můj pohled, neříkám, že správný, ale jsem skeptický v tom směru, aby sportovní úroveň nebyla po prvních dvou letech výrazně nižší a ekonomická situace mnohem horší.“

Co by to mělo způsobit?

„Sport a ekonomika jdou ruku v ruce. Kluby získají určitou jistotu tím, že se dva roky nebude sestupovat. Jasná věc. Ušetří ale jedině snižováním nákladů, nevěřím totiž, že by vybraly od sponzorů v následujících letech a zvlášť do uzavřené soutěže víc peněz. Podle mě to přinese efekt odcházení špičkových hráčů ven, protože