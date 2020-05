Tři kluby reagují na návrh svazu, mají svůj plán. Rozšířit extraligu? Ne, zúžit! | iSport.cz

Brankář Sparty Matěj Machovský dělal, co mohl, aby Pražanům natáhl vítěznou sérii do desátého zápasu. Z vítězství se i přesto radoval Liberec • Pavel Mazáč / Sport

Byl pozdní večer, první máj, když šéfové Českého hokeje zveřejnili svůj návrh na změnu hracího systému Tipsport extraligy. Soutěž by podle něj byla nesestupová a mohla by se v příštích letech rozrůst až na 16 účastníků. Ne všem je ale krok s cílem pomoct klubům k finanční stabilizaci po chuti. Ve středu zaslalo trio vzbouřenců Liberec, Sparta a Plzeň ostatním svůj plán. Úplně opačný. Chtějí zachovat sestup a ligu osekat.

Když deník Sport na konci dubna informoval, že se mezi krizí zmítanými extraligovými kluby v zákulisí peče uzavření soutěže, svaz na to za pár dnů zareagoval, když přispěchal s vlastním návrhem. Ten měl na příští dvě sezony zrušit sestup. Do nejvyšší soutěže by z první ligy postoupil vždy její vítěz.

Většina klubů tento koncept podpořila. Ne však všechny. Některé byly dokonce dost hlasitě proti. Teď o tom dala trojice Liberec, Sparta a Plzeň důrazně vědět. Tyto kluby vytvořily vlastní protinávrh, který v úterý rozeslali k vyjádření ostatním organizacím. Jdou v něm do přímé opozice proti náčrtu svazu. Redakci Sportu se dopis podařilo získat.

„Jsme toho názoru, že po právě probíhající pandemii se ne všechny věci vrátí do stejných kolejí, tak jak jsme byli před 13. březnem zvyklí. Dokonce jsme toho názoru, že se v mnohém změní naše přístupy, myšlení a v neposlední řadě i ekonomické možnosti ve vztahu k profesionálnímu sportu. Z těchto důvodů je náš návrh zcela myšlenkově opačný. Řešení vidíme ne v rozšiřování počtu týmů v extralize, ale naopak v jejím cíleném zúžení na finálních 12 týmů. V daném počtu účastníků vidíme atraktivitu soutěže, její exkluzivitu (extraliga bude extraligou) a zejména vyšší ekonomickou stabilitu,“ stojí v listu.

Jak vypadá protinávrh tria konkrétně? Už v příští sezoně by se s extraligou po šestikolovém play out mezi týmy na 11. až 14. místě rozloučily dva nejhorší kluby. O patro výš by postoupil vítěz první ligy, pokud by splnil licenční podmínky. Pokud by to nezvládl, ze soutěže by vyletěl jen ten úplně poslední. Další ročník (2021/22) by pak vypadal stejně. Pak by se extraliga ustálila na počtu dvanácti klubů. V sezoně 2022/23 by spadl poslední dvanáctý, nahradil by ho prvoligovým šampion. Znovu však jen pokud splní všechny náležitosti.

„S velkými obavami vyhlížíme nadcházející sezonu a možné dopady současné pandemie na ekonomiku celé naší země a s tím spojené dopady na rozpočty klubů. I za dosavadní situace bylo v počtu 14 klubů velmi složité naplnit klubový rozpočet a najít adekvátní počet partnerů pro naše kluby. To si nedovedeme představit v počtu 16 klubů působících v Česku, a už vůbec ne v době, kterou právě procházíme, kdy největší dopady této krize na nás teprve dolehnou. Proto navrhujeme zcela pragmatické a pro mnohé z vás možná překvapivé zúžení na 12 týmů, ale my v něm spatřujeme velkou naději pro extraligu i pro jednotlivé týmy, pro které musíme sehnat nemalé finance, a to jak společně z centrálního marketingu nebo samostatně v daných regionech,“ píše se dále v návrhu.

Další novinkou, kterou by nahozený projekt tří klubů přinesl, by byly takzvané derby zápasy, které by se hrály mezi regionálními rivaly, a bylo by jich víc než obvykle. Na modelu s více zápasy s nedalekými konkurenty funguje i NHL. Tyto duely by se hrály především v čase Vánoc.

Svaz dal klubům do konce května čas, aby se k jejich navrženému hernímu modelu vyjádřily, teď se tak stalo. Extraliga se názorově rozdělila na dva opačné póly, které vidí správnou cestu v různých směrech. „V uplynulé sezoně jsme se jasně vymezili proti uzavření soutěže, stále na to máme stejný názor. Uzavření soutěže by lize ubralo na atraktivitě, týmy ze spodní části tabulky by neměly o co hrát. Dramatický boj o udržení letos zajímal fanoušky napříč republikou,“ dodala jasné stanovisko generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

Návrh SVAZU sezona 2020/21

14 klubů

52 kol v základní části

- týmy na 1. až 4. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 12. místě si zahrají předkolo

-nikdo nesestoupí

-do extraligy postoupí vítěz první ligy, pokud splní podmínky stanovené Licenčním řádem sezona 2021/22

15 klubů

56 kol v ZČ

- týmy na 1. až 4. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 5. až 12. místě si zahrají předkolo

-nikdo nesestoupí

-do extraligy postoupí vítěz první ligy, pokud splní podmínky stanovené Licenčním řádem sezona 2022/23

16 klubů

60 kol v ZČ

- týmy na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 7. až 10. místě si zahrají předkolo

- týmy na 15. a 16. místě sestupují

- týmy na 11. až 14. místě se utkají v sériích play down vždy na čtyři vítězná utkání (11. proti 14. a 12. proti 13.), poražené týmy pak čeká další vzájemná série. Kdo prohraje obě tyto kola play down, půjde do baráže s vítězem první ligy na čtyři vítězná utkání o účast v extralize pro ročník 2023/24. sezona 2023/24

14 klubů

52 kol v ZČ

- týmy na 1. až 6. místě postupují přímo do čtvrtfinále, týmy na 7. až 10. místě si zahrají předkolo

- týmy na 11. až 14. místě se utkají v sériích play down vždy na čtyři vítězná utkání (11. proti 14. a 12. proti 13.), poražené týmy pak čeká další vzájemná série. Kdo prohraje obě tyto kola play down, půjde do baráže s vítězem první ligy na čtyři vítězná utkání o účast v extralize pro ročník 2024/25.