Horák o Spartě, jednání s Motorem i rekordu otce: Nejsem Milan Gulaš | iSport.cz

Jedenáct let brousil ledy v zahraničí. Zahrál si v NHL, skvělé jméno si udělal v Rusku i ve Švédsku. Teď reprezentační útočník Roman Horák (28) kývnul na nabídku pražské Sparty. Vysněná ambice? Navázat na klubový bodový rekord, který od roku 1996 drží jeho otec. „Nejsem ale Milan Gulaš. Pokud se jen trochu přiblížím, bude to parádní,“ usmívá se.

Platil za velký talent českého hokeje. Zahrál si na dvou šampionátech do 18 i 20 let. Stálý flek v NHL si však Roman Horák během pěti let v zámoří nezískal. „Možná jsem mohl ještě rok počkat a do KHL neodcházet,“ bilancuje zpětně vousatý sympaťák v rozhovoru pro iSport Premium. Stal se hlavní letní posilou Sparty.

Proč jste po jedenácti letech v zahraničí zvolil návrat do Česka? Už vám to stačilo?

„Takhle bych to nestavěl, určitě jsem na cizinu ještě nezanevřel. Nějaké nabídky jsem měl, ale prostě jsem zvolil Spartu. Byli jsme spolu delší dobu v kontaktu, navíc v současném týmu vidím velký potenciál na to, aby udělal úspěch. Proto jsem se rozhodl strávit příští sezonu tam.“

Dohodu jste stvrdili poměrně brzy. Hráči vašeho formátu obvykle čekají, jestli nepřiletí nějaká evropská nabídka až někdy do července.

„Je to pravda. Když jsem nad tím ale přemýšlel, Sparta mi z toho vyšla po všech stránkách jako nejlepší volba. Proto jsem už na nic nečekal. Ve Švédsku mi řekli už v březnu, že tam končím, takže jsem měl čas se na všechno připravit. Jak jsem říkal, ve Spartě cítím šanci na úspěch, strašně rád bych už něco vyhrál.“

Stíhal jste sledovat českou extraligu? Naposledy jste ji hrál, když vám bylo 17 roků.

„No, pořádně jsem ji ani nehrál. Debutoval jsem za České Budějovice v šestnácti, další rok jsem pak naskočil na pár zápasů. Je to pro mě vlastně nová soutěž. Sledoval jsem ji spíš jen okrajově. Samozřejmě mi neuniklo, co tady předvádí Milan Gulaš. To je naprosto neuvěřitelné, ví o něm celá Evropa. Vím, jak jsou na tom které kluby, kde se zhruba pohybují.“

Návrat do Motoru nebyl ve hře?

„Byl jsem s nimi v kontaktu, hlavně tedy s Vencou Prospalem, kterého