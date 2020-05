Hradec loví středního útočníka: reálnější je Růžička, Sobotka spíš padá | iSport.cz

Vladimír Růžička stále nemá smlouvu na novou sezonu. Pokud by Mountfield nezvládl předkolo, zřejmě by v Hradci nepokračoval... • Michal Beránek (Sport)

Kádr na sezonu má Mountfield HK už pohromadě, jen mu chybí jeden centr. Jsou jména, po kterých pokukuje už delší dobu. V minulosti už několikrát zkoušel naťuknout Romana Červenku, stejná situace platí kolem Vladimíra Sobotky. Tohle spojení by mělo i logiku z pohledu, že klub trénuje Vladimír Růžička, který je oba vedl ve Slavii. Podle informací isport.cz je pravděpodobnější ovšem jiná varianta. Hradec stojí o Vladimíra Růžičku mladšího, dohoda by neměla být úplně vzdálená.

V minulých sezonách nebylo pro Mountfield problém jít po těch největších jménech. Podepsal Jaroslava Bednáře, Petra Koukala, Radka Smoleňáka, na trhu byl hodně silným hráčem. Chtěl titul, tak se snažil tým nabít, co to šlo. Neměl problém utrácet. Proto se už před příchodem Vladimíra Růžičky staršího pravidelně zajímal o Romana Červenku, minimálně před play off téma vždycky ožilo. Jenže tahle akce nikdy nedopadla.

Teď na jaře ale i Hradec najel na úsporná opatření, už nebude patřit k těm, kdo v extralize utrácejí nejvíc. Kádr sestavil, přivedl dva obránce Jérémie Blaina a Bohuslava Janka. Ale nechal si na soupisce jedno volné místo pro středního útočníka.

Variantou by mohl být Vladimír Sobotka, který podepsal v roce 2017 tříletou smlouvu v St. Louis v celkové výši 10,5 milionu dolarů. Klub ho pak vyměnil do Buffala, což nic nemění na tom, že se v NHL Sobotka stane volným hráčem. V poslední sezoně navíc odehrál jenom 16 zápasů, byl zraněný a bude pro něj hodně těžké sehnat jednocestný kontrakt. Takže? Co kdyby... Má logiku, že extraligové kluby kolem dvaatřicetiletého univerzála našlapují, případná posila s 548 zápasy v NHL láká. Mountfield se taky zajímal. Jenže za mořem není sezona ukončena, dál běží. Není proto pravděpodobné, že by smlouvu někde podepsal teď. Navíc je reálnější, že sám hráč bude preferovat cizinu, plus v aktuální situaci by pro Hradec mohla být problémem cena.

Mountfield se tak podle zpráv informací iSport.cz otočil jiným směrem. Pravděpodobně se jeví dohoda s Vladimírem Růžičkou mladším, kterému ukončila smlouvu Sparta. „Jediné, co mohu říct, tak že aktuálně jednáme s několika útočníky,“ řekl generální manažer Hradce Aleš Kmoníček.

Pokud by se Hradec domluvil s Růžičkou mladším, centr by potřetí působil v týmu, který vede jeho otec. Potkali se už ve Slavii a v Chomutově, kde jejich vztah postupně ochladl. Růžička senior se pak nechal slyšet, že on by do Sparty nešel nikdy a tenhle krok je pro něj zklamání. Syn pak jen na téma, jestli spolu nový klub řešili, odvětil: „S tátou jsem své rozhodnutí vůbec neprobíral. Je to můj život, moje kariéra a já si je chci řídit sám. Nabídka od Sparty mi přišla suverénně nejlepší.“

Jenže po roce je všechno jinak. Opět se mohou setkat. Růžička starší je teď trenérem Mountfieldu HK, vedení klubu se rozhodlo mu nabídnout prodloužení smlouvy a on kývl. Scénář, že potká s Vladimírem mladším znovu v jedné kabině, vypadá celkem pravděpodobně.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE