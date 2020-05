Sestava snů Komety Brno: poštovní holubi, Mauglí i hokejový profesor | iSport.cz

Kdo se dostal do sestavy snů Komety Brno? • FOTO: koláž iSport.cz Až do roku 1953 byla brněnská hokejová srdce rozdvojená. Jedněm bilo Spartak Královo Pole, druhým pro Zbrojovku ze Židenic. Až na rozkaz příslušných míst vznikla Rudá hvězda. V první sezoně skončila druhá za Spartou, ve druhé už domácí soutěž ovládla. Triumfovala jedenáctkrát, jen jednou přerušilo vítěznou sérii Kladno. Brno se stalo zásobárnou reprezentace, na nejslavnější období navázalo až po příchodu majitele a odchovance Libora Zábranského, kdy hráčská garnitura vedená Leošem Čermákem a Martinem Eratem přidala dvanáctý a rekordní třináctý titul.

Jak jsme vybírali „Sestavu snů“? Schválně, jak by vypadala sestava vašeho oblíbeného klubu, kdybyste nemuseli řešit čas? Z každého klubu, který odehrál v extralize aspoň šest sezon, jsme vybrali ideální sestavu napříč jeho historií od roku 1946. Kritéria jsou následující: do sestavy může patřit i slavný odchovanec, který v klubu za áčko nikdy extraligu nehrál, ale hned odešel jako junior do zámoří. Jinak platí, že člen „Sestavy snů“ musel odehrát aspoň jednu celou sezonu a zanechat v týmu nějakou výraznou stopu. Tudíž se v sestavě nesmí objevit hvězdný hráč, který dorazil třeba jen během výluky v NHL na pár zápasů. Při výběru jsme upřednostňovali hráče, kteří se něčím blýskli v nejvyšší soutěži. HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Brankáři Vladimír Nadrchal, Marek Čiliak Pardubický odchovanec Nadrchal přišel do někdejší Rudé hvězdy v roce 1957 a na pozici jedničky střídal Jiřího Koloucha. Pomohl Brnu k osmi titulům, zažil i pozvolný ústup. Má pět medailí z olympiád a mistrovství světa. Slovák Čiliak působil už v mládeži Komety a patřil ke strůjcům jejího vzestupu v minulé dekádě. Po extraligovém stříbru a bronzu pomohl v letech 2017 a 2018 dvakrát na vrchol. V obou mistrovských sezonách ho vyhlásili nejlepším gólmanem extraligy. Marek Čiliak během zápasu Komety s Hradcem Králové • Foto Pavel Mazáč / Sport

První obrana Rudolf Potsch, Ladislav Olejník Rychlý, důrazný, s výbornou střelou k tyči, soupeře sundával ramenem. To byl Rudolf Potsch, majitel devíti titulů, účastník dvou olympiád a sedmi MS, v závěru kariéry kapitán brněnského týmu. Trenérem se stal i pracant Olejník, jeden ze šesti hráčů, kteří se v nejslavnějším období podíleli na všech jedenácti titulech RH Brno. Když se vystěhoval za manželkou do západního Německa, žádný už nezískal, takže mu říkali Mister Zwei. Pan Dvojka. Vedl i tamní reprezentaci. Legenda Komety Rudolf Potsch • Foto Barbora Reichová (Sport)

Druhá obrana František Mašlaň, Jaromír Meixner Jedenáctinásobný šampion Mašlaň, zvaný Mauglí, byl skvělý pes obranář. Do reprezentace nakoukl v olympijské sezoně 1959/60, na zimní hry do Squaw Valley letěl jako pátý obránce. S Meixnerem hráli v jedné dvojici. Vytáhlý kolega vynikal dobrou rozehrávkou a měl toulavé boty. O sedm let starší Mašlaň ho však bez reptání jistil. Pozdější sportovní novinář Meixner startoval dvakrát na MS, v ročníku 1965/66 byl s 28 body v 34 zápasech nejproduktivnějším bekem ligy. Legenda Komety František Mašlaň alias Mauglí • Foto Archiv Komety Brno, hc-kometa.cz

Třetí obrana Oldřich Machač, Ondřej Němec Mistr bodyčeků Machač přišel z Prostějova přes Košice a už nezachytil zlatou éru klubu, který se mezitím přejmenoval na ZKL Brno. Ale vyhrál s ním Pohár mistrů, z olympiád a šampionátů přivezl třináct medailí, stal se třikrát mistrem světa. Třebíčský rodák Němec získal zlato na MS 2010, rok předtím vyhrál extraligu s Karlovými Vary. Po návratu z KHL se stal pilířem brněnské obrany. Pomohl Kometě k posledním dvěma titulům v letech 2017 a 2018. Zasloužené ovace si užíval hrdina zápasu Ondřej Němec • Foto Jaroslav Legner (Sport)

První útok Vlastimil Bubník, Václav Pantůček, Bronislav Danda Bubník s Dandou byli taky u všech jedenácti brněnských triumfů v 50. a 60. letech, Pantůček jich stihl sedm. Bubník byl bohem políbený obojživelník, reprezentoval i ve fotbale. Skvělý technik, střílel góly, ale taky uměl bránit. Získal stříbro a bronz na ZOH a dvě třetí místa na MS, v roce 1961 ho vyhlásili nejlepším útočníkem. Pantůček stával s holí na ledě u branky a taky uměl zakončit. Danda platil za vynikajícího nahrávače, v nohách měl trysky. Tři kroky a byl fuč. Vlastimil Bubník byl obojživelník, reprezentoval i ve fotbale • Foto archiv Sportu

Druhý útok Josef Černý, František Vaněk, Martin Erat Černý se do Brna dostal z Rožmitálu přes Plzeň. Za 20 sezon získal sedm titulů, jako první v lize nastřílel 400 branek. Chovatel poštovních holubů objížděl čtrnáct let s reprezentací velké turnaje, získal jedenáct medailí. „Profesor“ Vaněk byl geniálním mozkem útoku, který řídil hru. Další z jedenáctinásobných ligových šampionů, šestý z nich, Rudolf Scheuer, se do nabité sestavy snů už nevešel. Martin Erat hrál extraligu ve Zlíně, po návratu z ciziny výrazně přispěl k zisku dvou titulů Komety. Nedoknutelná hvězda Komety Martin Erat • Foto Barbora Reichová (Sport)

Třetí útok Jaroslav Jiřík, Zdeněk Kepák, František Ševčík „Brambor“ Jiřík byl na šesti MS, třech olympiádách, v nejvyšší soutěži slavil šest titulů, ten první ještě s Kladnem. Když se u brány opřel o hokejku a postavil na trojnožku, nikdo ho odtud nevystrnadil. Byl prvním českým hráčem v NHL, Kometu i trénoval, stejně jako pětinásobný mistr Kepák, který tenhle útok dirigoval. Chytrý, pracovitý hráč, který se i popral. Ševčík získal taky pět titulů. Byl to zarputilec, co jezdil nahoru dolů a uměl střílet. Mimo led byl vášnivý myslivec. Jaroslav "Brambor" Jiřík byl prvním Čechem v NHL • Foto Michal Beránek (Sport)