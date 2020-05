Nucený exil i šichta s asfaltéry. Zelenka vzpomíná na éru ve Spartě | iSport.cz

Kruh jako by se uzavřel. Jiří Zelenka a Richard Žemlička natočili minulý týden pro klubový web upoutávku s novou posilou Romanem Horákem. S jeho otcem oba hráli, je to přes dvacet let. „Lajna jako blázen,“ vzpomíná 47letý Zelenka, který z pravého křídla sypal přes dvacet branek za sezonu a se Spartou prožíval její nejúspěšnější období.

Roman Horák ve Spartě, jen v mladším vydání. Vedle jeho otce jste zažil výborné sezony. S kým ještě vám to tak sedlo?

„Měl jsem štěstí na skvělé centry. Patrik Martinec, David Výborný. Úplně nejlíp se mi ovšem hrálo právě s Romanem Horákem a Jardou Hlinkou. Rozuměli jsme si, nalevo jsem měl ještě Žemlu, svého parťáka, velkého srdcaře a dříče.“

Otec byl cyklista, do hokejové Sparty vás prý přivedla babička…

„Do osmi let jsem hrál fotbal za Duklu. Ale z Proseku to pro mě bylo strašně daleko. Chtěl jsem jít hrát hokej do Sparty, kde dřív můj děda dělal předsedu. Vzali mě na zkoušku, tak nějak jsem obstál. Nechali si mě tam a zůstal jsem dlouho.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč na první měsíc a slevy na televize >>>

Měl jste pak ve Spartě nějaké vzory?

„Z pravých křídel se mi strašně líbili David Volek a Vláďa Petrovka. Chodil jsem se na ně dívat, uchvátili mě svým stylem. Byli tam i další výborní hokejisté, ale tyhle dva jsem si oblíbil nejvíc.“

V mládeži vychoval plno budoucích sparťanů legendární útočník Jaroslav Nikl. Vás taky?

„Bojar Nikl mě převzal v mladším dorostu. A zachránil mi kariéru.