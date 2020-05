Nové Karlovy Vary: Chceme budovat i trápit. Větší role pro Fleka i talent | iSport.cz

U málokoho změnila koronavirová krize situaci tak tvrdě, jako u hokejistů Karlových Varů. Z bojů v play off se tým během několika týdnů dostal do pozice, kdy není jasné, co od něj dál čekat. Namísto dohrání předkola s hradeckým Mountfieldem a snahy o co nejlepší výsledek je rázem po odchodu několika pilířů hlavně v ofenzivě před Energií náročný úkol: najít novou osu mužstva. V ní bude klíčovým mužem Jakub Flek, v zamčené části článku s ním najdete rozhovor.

Po výsledcích 1:3 a 5:3 byla série s Hradcem vyrovnaná a o vítězi předkola se měl strhnout ještě tuhý boj. Karlovy Vary myslely nejenom na postup do čtvrtfinále play off, ale i na daleko větší úspěch. „Pro nás to byl vrchol tříletého budování kádru a věřili jsme si. Už před sezonou jsme deklarovali, že chceme do play off, a to se podařilo. Měli jsme velkou šanci postoupit,“ říká trenér Martin Pešout.

Co by bylo kdyby, už ale v současné chvíli nemá cenu rozebírat. Starosti v kancelářích na západě Čech jsou teď docela jiné. Jádro, které poslední dvě sezony udivovalo tuzemskou nejvyšší soutěž povedenými výkony, doznalo několika změn.

Do Liberce odešla dvojice klíčových útočníků, Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger. Borci, kteří se v minulém ročníku v týmovém bodování umístili na prvním a třetím místě. To znamená výrazné oslabení. Obránce Matěj Stříteský pak zamířil do Plzně, Vladimír Eminger do Německa. Smlouva skončila zkušenému forvardovi Vojtěchu Polákovi.

Takové odchody nelze zalepit ze dne na den. Příchozí budou muset dostat čas na sžití se s týmem. Aby zapadli, aby si našli svou pozici. „Máme v plánu to uspíšit a vyladit nový tým do dvou let.