Šimíček o Výtiskovi i Vítkovicích: Na dobrý hokej slyší fanoušci i sponzoři | iSport.cz

Ostřílený útočník Lukáš Krenželok jako navrátilec do Vítkovic se již zapojil do letní přípravy s týmem • HC Vítkovice Ridera

Čeká je těžká a dlouhá cesta. Boj o každou korunu, o hlas a podporu každého fanouška. Roman Šimíček, nový sportovní ředitel Vítkovic, které se mezi elitou zachránily až v předposledním kole, si toho je vědom. „Můžeme se stavět na hlavu, ale když to na ledě nebude odmakané na sto procent, když lidi neuvidí, že kluci dřeli hubou zem, tak se neposuneme,“ říká o nově budovaném týmu. „Hokej do Vítkovic patří a my rozhodně nejdeme sezonou jen tak proplout.“

Ve Vítkovicích se Roman Šimíček naučil hrát hokej, extraligovému týmu roky šéfoval jako kapitán, v mateřském klubu pracoval i jako trenér. Teď má před sebou úplně novou roli a práci. Coby sportovní ředitel byl u návratu Zbyňka Irgla a Lukáše Krenželoka a netají se tím, že by společně s majitelem Alešem Pavlíkem a trenéry do klubu rád přivedl i zkušeného obránce Romana Poláka. „Vítkovice jsou pro mě srdcová záležitost,“ říká Šimíček. „Vychovaly mě, posunuly do velkého hokeje a jsem hrozně šťastný, že jsem se do Vítkovic mohl vrátit. Je to pro mě obrovská výzva.“

Vítkovice v minulé sezoně bojovaly o přežití v extralize, dá se s nadsázkou říct, že jste si nemohl najít lepší čas na příchod? Můžete jít jenom nahoru.

„Jak se to vezme. Z jedné strany ano. Kdybych byl alibista, tak řeknu, že jdu někam, kde nemůžu nic zkazit a může to být jenom lepší. Tak to ale samozřejmě není. Všichni víme, jak hloupé je teď období, problémy jsou v celém světě, i s tím jsem se musel poprat. Nebylo to jednoduché, skládat v takovém období mužstvo. Hodiny a hodiny času jsme nad tím strávili s trenéry a s Alešem Pavlíkem, nakonec se nám povedlo složit tým tak, jak jsme si všichni, včetně trenérů, přáli. Za to jsem strašně rád, protože to v začátcích vypadalo opravdu zle.“

Jaká je finanční kondice klubu, vidíte na konec sezony?

„Vidíme. Kdybychom neviděli, tak se nesnažíme mančaft skládat tak, jak ho skládáme. I když se teď liga uzavřela, neznamená to pro nás, že chceme sezonou jen tak nějak proplout. Chceme mít co nejlepší mužstvo v rámci našich ekonomických možností. Myslím, že majitel Aleš Pavlík to má spočítané dobře a ví, jestli má na to, aby sezonu zaplatil, nebo ne. Kdybychom na ni neměli, do některých věcí a hráčů bychom nešli. Za to jsem rád. Pochopitelně, v sezoně se může stát spousta věcí. Nikdo neví, jestli se koronavirus nevrátí, jestli liga opravdu začne 18. září a projdeme jí celou v poklidu. Nevíme, jestli se nebude liga přerušovat, jestli nebudou některé týmy v karanténě a další katastrofické scénáře. Ale doufáme a počítáme s tím, že sezona začne, jak má, a dojede do konce. Bez nějakých zásahů vyšší moci. Z toho pohledu je sezona zabezpečená, snažíme se pro to udělat maximum. A co já si pamatuju, tak Vítkovice nikdy nikomu nic nedlužily.“

iSport Premium nyní pro nové předplatitele jen za 1 Kč za první měsíc a sleva na elektroniku >>>

Ekonomika v regionu byla složitá už před koronakrizí, peníze na špičkový hokej se těžko sháněly. Je to ještě složitější?

„Tohle není otázka úplně na mě, mám na starost sportovní stránku. Ale samozřejmě všichni komunikujeme dohromady. Ano, je to těžké, těžko se shánějí peníze, ale já věřím, že se nám to ve Vítkovicích povede a hlavně se bude hrát kvalitní hokej. Sponzoři, i když je těžká doba, si cestu do Vítkovic najdou. Možná jsem naivní člověk, ale pořád věřím. Hrál se tady vždycky dobrý hokej, byla tady rodinná atmosféra. Věřím, že tohle všechno se vrátí. Na ledě bude srdce a diváci to ocení, potažmo i sponzoři.“

Máte vizi nebo cíl, kam byste chtěl Vítkovice dostat?