Po Čermákovi skončil i Erat. Kometa hledá lídra, kdo bude řídit kabinu? | iSport.cz

Oba uměli zařvat, až padala ze zdi omítka. A také povzbudit, pomoct mladým a nabudit tým k tomu, aby na ledě každý z jeho členů vypustil duši. Leoš Čermák s Martinem Eratem jsou novodobé ikony Komety, jejich čas však vypršel. „Leoš v minulé sezoně strašně chyběl,“ přiznal Sportu majitel a trenér Libor Zábranský. Klíčovou roli a céčko na dresu převzal útočník Martin Zaťovič. On je tím vyvoleným. „Být lídr je strašně těžké a Zaťa na to má,“ ujistil kouč. V placené části článku mimo jiné najdete rozhovor s Ondřejem Němcem, výběr dalších nových vůdců i pohled redaktora deníku Sport Michala Koštuříka.

Nejde jen o to, že umíte rychlou kličku a nadrilujete blafák do bekhendu. Vést tým jako osobnost, to chce víc kumštu a speciální povahové rysy. Ne každý má náturu, aby byl tahounem na ledě i v šatně. Dvě takové kapacity už v Kometě nenajdete. Košaté a úspěšné kariéry Leoše Čermáka a Martina Erata skončily, teď za to musí vzít jiní. Odešel i Tomáš Malec, další z hecířů.

Elitní centři Petr Holík a Tomáš Plekanec přitom platí za méně výřečné, není jich plná šatna. „Pleky do toho má co mluvit, a koná tak. Ale Zaťa je v tomto dominantnější,“ upozornil Zábranský, jenž si původně nedokázal mužstvo bez Čermáka představit. Jeho odchod bere jako velký předěl.

Začala nová éra. „Když oznámil, že končí, domluvili jsme se s Martinem Zaťovičem na delší smlouvě. Nechtěl jsem kapitána na rok. Kolikrát si říkám, že Zaťa křičí víc než já,“ usmál se boss. Nástupce vrchního lídra byl na světě, ovšem musel se s důležitou pozicí sžít. „V hlavě to má správně nastavené, chce vyhrávat,“ ověřil si kouč. Je si jistý, že vsadil na správného muže.

Nejspíš i absence Čermáka, oblíbeného spoluhráče a nenáviděného protivníka, poznamenala výkonnost Komety v předchozím nedohraném ročníku. Mítinků, kdy si museli hráči vyříkávat hromadu věcí, přibylo. A první hlas kabiny