Prospal sní o NHL: Tortorellovi můžu kdykoliv zavolat o radu. Co Motor? | iSport.cz

Asistenta Aleše Tottera bere Václav Prospal jako sobě rovného. „Nejsem „control freak“ (člověk posedlý organizováním všeho), abych musel všechno dělat sám. To je cesta do pekel,“ říká • Profimedia.cz

Šlape svojí cestou. Vychozená pěšina prázdných frází a hokejové nudy? To Václavu Prospalovi nic neříká. „Celé moje trénování vychází ze srdce. Snažím se být upřímný, říkat pravdu. I když to někdy bolí,“ popisuje otevřeně trenér Českých Budějovic. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o Motoru, bídné mládeži, radách od Johna Tortorelly i snu stanout jednou na střídačce týmu NHL.

Nepracuješ, nehraješ. Že jsi dal v minulém zápase hattrick? Nezájem. V tréninku jsi neodvedl maximum, tak se na příští utkání koukneš z tribuny. I touhle cestou držel v uplynulé sezoně Václav Prospal v týmu Motoru zdravé napětí a enormní vůli vyhrát každý zápas. A skoro se jim to povedlo. Z 58 duelů České Budějovice prohrály jen čtyři. Prezentovaly se krásným ofenzivním hokejem, toho se Prospal nevzdá ani v nejvyšší soutěži. „Celý český hokej by se měl posunout k daleko aktivnějšímu pojetí hry, protože tohle nás strašně brzdí,“ říká.

Je půlka července, ale stejně… Zrychluje se vám tep, když v kalendáři zahlédnete datum 17. září, kdy vás čeká první extraligový zápas proti Mountfieldu?

„Jasně, už se strašně těším, až to začne. Sice si můžeme užívat hezkého léta, ale pauza už je neskutečně dlouhá. Skončila základní část, play off ani nezačalo. Naši kluci mají individuální přípravu, ve čtvrtek se scházíme na testy. Tréninkový kemp nám oficiálně začíná 20. července, takže toho času už moc není. Věřím, že všichni přijdou odpočatí a natěšení. Z mé zkušenosti je pobyt mimo kolektiv na nějakou dobu super. Odpočinete si od spoluhráčů, od trenérů, a pak se o to víc těšíte zpátky na zimák.“

Nevím, jak moc se budou těšit, když je první den přivítáte fyzickými testy.

(úsměv) „Všichni o tom dopředu ví, jsou seznámeni s tím, co je čeká. Je to pro mě indikace toho, jestli ti kluci přes léto něco dělali. Od nás dostali zelenou v tom, že můžou léto trávit doma, odkud pocházejí. Pro mě to byla vždycky vítaná změna, oni si to teď taky chválí.“

Takže se vám to osvědčilo? V Česku je individuální příprava celého týmu nevídanou raritou.

„Myslím si, že postupně se to bude měnit. Bude se to posouvat tímhle směrem. Letní příprava by podle mě měla být individuální. Já to měl takhle přes dvacet let a vždycky to fungovalo. Věřím, že pokud je hráč aspoň trochu chytrý a soudný, nedovolí si přijít do tréninku nepřipravený. Dnešní doba je proti hráčům. Jsou jich mraky, ale peněz bude ubývat.“

Opravdu se vám nestalo, že vám přišel do přípravy hráč s nadváhou a z formy?

„Jako trenérovi ne, jako spoluhráči samozřejmě ano. To jsem pak koukal, co s ním trenér prováděl. Nebudu ale smekat klobouk před hráči za to, že se dobře připraví. To by měl být absolutní standard. Je to jejich džob, tohle je živí. Mělo by to být automatické. Sám jste ale správně naznačil, že v Čechách to samozřejmé není. Když jsme to loni začali praktikovat, všichni kluci přišli ve výborné kondici. Pak se to projevilo i na ledě.“

Mrzelo vás, že jste si na ledě nemohli po fenomenální sezoně užít postupovou radost?

„Samozřejmě, mrzelo nás to všechny. Na druhou stranu zaplaťpánbůh za to, jak to dopadlo. Pokud by to vypuklo o týden dřív, extraliga se vůbec nemusela dohrát a mohl se celý ročník anulovat. Jsem rád, že jsme se do nejvyšší soutěže dostali. Jsou za tím dva roky práce mého realizačního týmu a sedmiletá práce celé organizace, abychom se vrátili tam, kam patříme. Emoce z posledního zápasu, sirény a postupová euforie se ale nedají ničím nahradit.“

Pocítil Motor dopady koronavirové krize?

„Jasně, projevuje se to na podpisech smluv a dalších věcech. Chtěli jsme