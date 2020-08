Napadení, soud, farma. Budějovice budou spolupracovat s Havířovem | iSport.cz

Několik sezon se potkávali v Chance lize. Na ledě šlo vždycky o velmi ostré bitvy, v play off 2019 to vřelo i mimo led. Budějovický trenér Václav Prospal ze střídačky kropil iontovým nápojem nadávající havířovské fanoušky, ti během série napadli v jedné z havířovských restaurací budějovické fandy. Vše řešila policie a soud.

Jak teď fandové vezmou spolupráci mezi kluby? „Věříme, že to vezmou,“ říká ředitel budějovického klubu Petr Sailer. „Už jen to dokazuje, že vztah mezi kluby je silný. Že jsme jen kvůli tomuhle neřekli, s vámi nikdy spolupracovat nebudeme. Fanoušci to, věřím, vezmou. Především proto, že naši trenéři jsou spokojení s prací havířovských trenérů. Proto jsme se dohodli na spolupráci mezi kluby.“

V Havířově už v minulé sezoně hrával obránce Ondřej Kachyňa. „Sám byl hodně spokojený a naši trenéři viděli, že se tam trénuje opravdu dobře,“ líčí Sailer. „Venca Prospal je na tohle hodně náročný. Ondra se vrátil skvěle připravený, Havířov jde neustále nahoru. To hrálo velkou roli v tom, že jsme se dohodli na oficiální spolupráci.“

Zástupci obou klubů si pochopitelně uvědomují, že vzdálenost není zrovna ideální. Města dělí takřka 400 kilometrů, cesta autem trvá zhruba čtyři a půl hodiny. „V Americe je to stejné, farma je vzdálená třeba tři sta kilometrů,“ pousmál se havířovský trenér Jiří Režnar. „Samozřejmě by to nebylo o jednom zápase a pak zase domů. Domlouvali bychom se na měsíc nebo dva. Vencovi Prospalovi i Aleši Totterovi se zamlouval náš styl, hráli podobný systém. Mají to výborně zorganizované v obranném pásmu, rychlý přechod do útoku. Takhle chceme dál hrát i my, tak jsme se dohodli. A jsme rádi.“

Budějovice budou pochopitelně i dál spolupracovat s druholigovými kluby v okolí. Táborem, Jindřichovým Hradcem, Pískem nebo budějovickým David Servis. Stejně tak Havířov s Olomoucí nebo Vítkovicemi. „Postupem do extraligy potřebujeme, aby kluci na hraně sestavy hráli kvalitnější soutěž, než je druhá liga,“ vysvětluje Sailer. „S kluby okolo se budeme snažit dál spolupracovat, ale bude to spíš o mladších hráčích. Pro ně je přínos i druhá liga. Pro kluky na hraně áčka je lepší první.“

Připouští, že cesty přes celou republiku nebudou jednoduché. „Ale když by tu kluci neměli hrát, tak je lepší, aby byli měsíc, dva v Havířově, kde s nimi bude trenér Jirka Režnar výborně pracovat. Pokud si tedy vybojují místo v sestavě jako loni Ondra Kachyňa. Nedostanou nic zadarmo, jenom proto, že jdou z Budějovic. To v žádném případě.“

Aktuálně je v havířovském kádru z Budějovic třiadvacetiletý útočník Jakub Doktor. „Domlouvali jsme se, že bychom případně vzali i další hráče, které budou vyřazovat, ale koronavirus zasáhnul i Budějovice, všechno se přibrzdilo,“ říká Režnar. „Žádná další konkrétní jména tak ve hře nejsou, je tam čtrnáct dní manko. Spolupráce je pochopitelně motivace i pro naše mladé kluky. Dvě jména našich mladých už předběžně padla, rádi jim možnost nakouknout alespoň na chvíli do Budějovic umožníme. Když je bude chtít Venca (Prospal) vyzkoušet, pustíme je.“

ČEZ Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE