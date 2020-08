Lakatoš vytáčel Oceláře: Kdyby Stránský shodil rukavice, udělám ho! | iSport.cz

Bylo znát, že jste si první domácí zápas po dlouhé pauze hodně užíval, souhlasí?

„Já to jinak hrát neumím, musím hrát živý hokej. Jinak se do zápasu nemůžu dostat. Jsem rád, když jsem na ledě vidět. Ať už v dobrém, nebo špatném, to je jedno. Musím se do toho dostat.“

Po svém gólu jste gestikuloval směrem k Růžičkovi. Co mělo gesto znamenat? Byla to reakce na váš předchozí faul, po kterém se mu z hlavy svezla helma a vy jste byl vyloučený?

„Faul ode mně to byl, i když souboj byl tak padesát na padesát. Vyšel jsem z toho jako viník. Nebyl to ale až takový úmysl, jak to bylo z jeho strany podané. Hokejkou asi dostal do obličeje, tak jsem se mu pak omluvil. Snad to vzal.“

V další fázi zápasu jste se málem porval s Matějem Stránským, to je dost velký a silný chlap...

(okamžitě reaguje) „Není. Myslím, že ne, jen tak na pohled vypadá.“

Nebál byste se bitky s ním?

„Kdyby to shodil, tak ho v klidu udělám. Bez problémů.“

Jak byste hodnotil zápas a těsnou prohru 3:4?

„Jsme na ledě všichni krátce, trénujeme pořád na skupiny, já se třeba první třetinu cítil hrozně. Ale zápas měl tempo, ostudu jsme určitě neudělali. Prohráli jsme, škoda, měli jsme zápas ve svých rukách, mohli jsme to zvládnout. Nic se neděje, musíme jít dál, pracovat, je dost času se připravit.“

Za stavu 3:3 jste měli přesilovku proti třem, váš nový parťák Rostislav Marosz v ní měl velkou šanci. Musí si početní přesilovky a souhra ještě sednout?

„Jasně, přesilovky jsme mohli sehrát líp. Ale možná je to tím, že jsme na ledě krátce, ještě nebyl pořádně čas. Kdyby nebylo na čem pracovat hned druhý zápas v přípravě, tak by to bylo asi špatný.“

Jak na vás aktuální tým působí?

„Parádně. Přišli perfektní hráči, pomalu si to začíná sedat, bude to pro nás dobrá sezona. Vypadá to solidně a těším se, jak sezona dopadne.“

