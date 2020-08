Rytíř skolil rudého obra! Jágr v lóži, pak na střídačce. A co Plekanec? | iSport.cz

Roman Horák poprvé naskočil do zápasu v dresu Sparty • Dominik Bakeš (Sport)

Ještě několik dnů před zápasem nebylo jasné, zda se vůbec odehraje. Kladenský tým byl v karanténě, hráči trčeli v domácím vězení. Ve hře byla i varianta, že by se utkání se Spartou uskutečnilo ve Slaném, protože Rytíři měli kvůli koronavirové nákaze zavřený zimák.

Nakonec ale mohli rivala přivítat doma. I když za přísných podmínek. Nekompromisní ostraha bedlivě hlídala dodržování nařízení v podobě povinného nošení roušek na ústech diváků. Na pár minut jste se zapomněli a kus látky vám sjel pod bradu? Už vám na rameno klepal chlapík ve žluté vestě.

Zatímco Pražané již měli za sebou dva zápasy, pro Kladno to byla v úterý v letním poháru ostrá premiéra. Sparta, která přijela k druhému utkání ve dvou dnech s nabitým mančaftem, byla tvrdým testem po pouhých třech trénincích. Na výkonu Rytířů ale herní výpadek znát nebyl.

Trenéři postavili proti rudému obrovi mladý tým. Hned osm hráčů bylo ročníku 2000 nebo mladšího. Jen jeden plejer byl starší třiceti let. Zápas ale Kladno zvládlo a vyhrálo 3:2. „Kluci měli tři týdny dovolenou. Pak jsme stihli pět tréninků a šli jsme na další dva týdny do karantény. Moc prostoru nebylo, poprvé jsme se sešli až v sobotu. Takovéhle vítězství nám ale psychicky hodně pomůže,“ těšilo trenéra Davida Čermáka.

Jaromír Jágr na ledě podle očekávání scházel. Utkání sledoval v lóži za sklem spolu se svou novou 25letou přítelkyní Dominikou Branišovou. Zhruba v polovině zápasu už ale izolaci daleko od ledu nevydržel a sestoupil na střídačku, kde se postavil mezi trenéry a svým parťákům a podřízeným zároveň udílel pokyny.

Jako možná předzvěst budoucích událostí se to na tribunách hemžilo mnoha modrými dresy s jmenovkou PLEKANEC na zádech. Zkušený útočník v pondělí oznámil konec v Kometě z rodinných důvodů. Hned se začalo mluvit o tom, že by mohl po čase znovu obléct kladenské barvy. „Tomáš teď řeší jiné věci, my ho určitě necháme v klidu. Uvidíme až časem,“ řekl Čermák.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:43. Š. Bláha, 29:08. Š. Jelínek, 53:13. O. Bláha Hosté: 42:14. Kalina, 58:09. T. Pavelka Sestavy Domácí: Košarišťan (Jiroušek) – Zelingr, Kehar (A), V. Sorokin, Štochl, Zajíc, Mikliš, Ticháček – Bernat, Račuk (C), Š. Bláha – Routa, Kubík, Guman – Š. Jelínek, Pitule (A), Hlava – O. Bláha, Filip, Urban. Hosté: Neužil (Machovský) – Piskáček, Košťálek, M. Jandus, Kalina, T. Pavelka (A), Jeřábek, Klodner – Rousek, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Zikmund – Dvořáček, Říčka, Pšenička – Buchtele, Pech, Tomášek (A). Rozhodčí Horák, Sýkora – Komárek, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno

