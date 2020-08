Plekancova budoucnost: návrat do Kladna, Sparta i další možnosti | iSport.cz

V pondělí nečekaně přerušil kariéru. Tomáš Plekanec z osobních důvodů rozvázal smlouvu s Kometou Brno, aby mohl být na blízku nemocné mamince. Brusle ale definitivně odložit nechce. „V kariéře bych chtěl pokračovat, hokej pořád miluju, ale co bude dál, se rozhodne v dalších týdnech,“ napsal na Instagramu. Kde by Plekanec mohl v budoucnu hrát? iSport.cz přináší svůj vlastní odhad.

Kde by mohl hrát Tomáš Plekanec?

KLADNO

Odhad iSport.cz: 65 %

Tohle spojení dává největší logiku. Tomáš Plekanec odešel do Brna, když s mateřským klubem pomohl vybojovat extraligu. Důležité je, že nešlo o žádný truc, on ani hrající šéf Kladna Jaromír Jágr nepálili ostré šípy, nebouraly se staré vazby, nikdo se neurážel. Rytíři by chtěli zpátky do extraligy, Plekanec má pořád hodně hokejového umu, aby byl hlavním tahounem téhle těžké mise. Otázkou jen je, jestli se mu chce hrát první ligu.

SPARTA

Odhad iSport.cz: 30 %

Nejbližší destinace po Kladnu. Taky ho před rokem chtěla, ale teď má už soupisku v útoku hodně našvihanou. Smysl by tenhle svazek dával i ve chvíli, kdyby se Tomáš Plekanec chtěl rozehrát pro prvoligové play off s Kladnem a Sparta zase toužila mít širší kádr pro základní část. Navíc by mohlo lákat společné vystoupení s Jaromírem Jágrem v rudém dresu. Toho pražský klub už přes léto lákal, dohoda je reálná.

JINÁ VOLBA

Odhad iSport.cz: 5 %

Pokud se Tomáši Plekancovi nebude chtít hrát první ligu a Sparta by o něj neměla zájem, mohlo by se nabízet například dojíždění do Plzně (cca hodinu z Kladna), případně do Mladé Boleslavi či Karlových Varů (cca hodinu a půl). Plzeň by získala defenzivní eso, které by tak přestalo hlídat Gulaše. Mladoboleslavská mládež pana profesora, Karlovy Vary zase velké eso. Pro všechny výhra.