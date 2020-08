Třinec šponuje kvalitu ze zámoří: Po Zadinovi řešil Hronka, počítá s Jaškem | iSport.cz

Sestavu ani rozpočet nemají nafukovací. Přesto se třinečtí Oceláři nebrání šanci dosáhnout na hráče ze zámoří, kterým se kvůli celosvětové pandemii výrazně posunulo čekání na nový ročník NHL.

Jako prvního ve svém týmu přivítali Filipa Zadinu z Detroitu. Dvacetiletý útočník, šestka draftu 2018, sám pomohl tím, že se podílí na úhradě pojistky. S Oceláři už trénuje i o dva roky starší Lukáš Jašek, který má v zámoří kontrakt s Vancouverem. „Finalizujeme dohodu s Canucks,“ přitakává sportovní ředitel Jan Peterek.

Ve hře už byla i další jména, například kanadský útočník Joe Veleno, klub sondoval i situaci kolem obránce Filipa Hronka. Pro tuto chvíli v Třinci počítají jen se Zadinou a Jaškem.

„Všechno zlé je k něčemu dobré, což platí i o koronavirové krizi,“ říká Peterek. „V tomto případě je možnost zapojit do týmu i do extraligy, kterou vnímáme jako společný produkt, zajímavé hráče ze zámoří. Můžeme tady vidět kluky z Kanady a USA, na něž bychom za normální situace nedosáhli.“

Trenér i manažer vnímají, že počet míst v základní sestavě je pevně daný. „Řešíme zatím jen tyto dva hráče,“ potvrzuje Peterek. „Máme spoustu kvalitních hráčů, sestava není nafukovací. Konkrétně tyto dva kluky bereme jako naše. Lukáš Jašek je odchovanec a Filipův táta Marek v Třinci prožil podstatnou část kariéry, Filip už tady dřív trénoval. Také ho pomalu bereme jako místního.“

V Třinci si slibují, že borci ze zámoří zvednou konkurenci a kvalitu. „Všichni musí odvádět maximum, aby si vybojovali místo v sestavě. To taky není špatné,“ míní Peterek. „Navzájem se mohou učit, posouvat se v řešení různých hokejových situací, v přístupu k tréninku nebo kvalitě zakončení. Tohle pomůže obecně všem.“

Pokud se extraliga rozběhne podle plánu, mohli by hráči ze zámoří v extralize odehrát zhruba jednu čtvrtinu základní části. „Ve hře je patnáct zápasů,“ odhaduje Peterek. „A to je 45 bodů v boji o play off . Vyhodnocujeme si přínosy i z pohledu nákladů, musí nám to dávat smysl. Filip ani Lukáš zatím nejsou megahvězdy NHL, takže i jejich pojistky jsou tomu úměrné. Hráč z farmy nebo na začátku kariéry má přece jenom jinou pojistku než například Dylan Larkin (útočník Detroitu). Ale kdo ví, třeba se ještě někdo sám ozve, že si zaplatí pojistku, a bude chtít u nás hrát. Jsem optimista. Věřím, že se postupně rozvolní i opatření a všichni si budeme hokej užívat jako dříve. Včetně fanoušků v ochozech.“

Peterek věří, že zvýšenou konkurenci správně poberou i hráči. „Pořád se mluví o tlaku,“ říká bývalý elitní útočník. „Že není dostatek hráčů, že mají všichni místa jistá. I tahle situace pomůže, aby měli všichni dostatečnou motivaci a předváděli svá maxima. Ve všech kategoriích, protože tohle bude mít vliv i na složení partnerského týmu Frýdku-Místku nebo juniorky. I tam jsou hráči, kteří bojují o místo. Nepojedou na sto, ale na tisíc procent. Právě tak by k tomu měli všichni přistupovat.“

