Další restart v extralize. Mikúš bojuje o místo v Třinci s velkou konkurencí | iSport.cz

V české extralize už jednou restartoval kariéru. Před čtyřmi lety se slovenský útočník Juraj Mikúš v Olomouci úspěšně vrátil mezi elitu poté, co ztratil dvě sezony kvůli zraněnému kolenu. Po vyhazovu z Litvínova je teď na zkoušce u třineckých Ocelářů. „Potěšilo mě to, Třinec je top organizace, člověku se taková šance nenaskytne každý rok,“ říká 33letý forvard.

V minulé sezoně skončil Juraj Mikúš předčasně v Litvínově. Společně s Lukášem Kašparem se s ním trápící klub v lednu rozloučil. Mikúš měl v té době 11 bodů (3+8) z 25 zápasů. Vrátil se na Slovensko, dohrával ve Zvolenu (14 zápasů a 6+4). Během letní přestávky se mu ozvali z Třince.

„Juraje jsme sledovali, první sezonu v Litvínově měl velmi dobrou,“ říká trenér Václav Varaďa. „Vnímal jsem, že minulý ročník měl nepovedený, ale byl volný, vzali jsme ho na zkoušku. Má už něco za sebou, je zkušený, zapadl do kolektivu. Záleží na jeho výkonech, jak dlouho se u nás udrží.“

Mikúš je urostlý centr, pravák. Zatím naskočil do pohárových zápasů proti Přerovu (7:2) a ve Vítkovicích (4:3). Přihrál na jeden gól, vedl si slušně. „Neztratil se,“ přitakal Varaďa. „Kádr není nafukovací, uvidíme v dalších dnech. Zatím ke zkoušce přistoupil skvěle a cítí se dobře.“

Test není časově omezen. „S trenéry jsme si řekli, že mi šanci dají. Jsem centr, takže bych měl hrát dobře dozadu, vyhrávat buly, stmelovat lajnu,“ vypočítává slovenský útočník. „Jsou tady šikovná křídla, takže je jim třeba puky rychle házet. Když na tréninku vidíte všechny hráče, tahá vás to dopředu, je pro mě extra motivace se v takovém týmu udržet. Nad velkou konkurencí radši nepřemýšlím. Když už tady jsem, chci zabojovat. Jemná nervozita a napětí tam samozřejmě jsou. Kdyby mi to bylo jedno, asi by to nebylo dobré.“

V české extralize už jednou Mikúš svoji kariéru úspěšně restartoval. V roce 2014 měl držitel senzačního stříbra z mistrovství světa 2012 velké problémy s kolenem. Po artroskopii dostal infekci (stafylokok), dva a půl roku nemohl hrát hokej. Solidně budovaná kariéra v KHL byla pryč.

„Starší lidé na to mohou i umřít,“ líčil Mikúš pro server pravda.sk. „Koleno mi museli šestkrát vyplachovat, takže s tím se nedalo moc dělat. Pak jsem chvíli čekal na následný zákrok, strašně se to natáhlo.“ Znovu se chytil v roce 2016 v Olomouci. Tam chvíli hrával i s mladším bratrem Tomášem. Poslední sezony odehrál Mikúš v Litvínově.

V Třinci má díky početné partě slovenských spoluhráčů takřka domácí podmínky. S Petrem Vránou a Jakubem Štěpánkem navíc v minulosti hrával v pražském Lvu. „Havran (Petr Vrána) se vůbec nezměnil,“ říká Mikúš. „Dobrý člověk, výborný hráč. Jenom mám pocit, že je ještě štíhlejší. Maká na sobě a je to lídr. Vůbec je tady dobrá parta a neříkám to jako klišé. Prošel jsem pár týmů, mohu to posoudit. Konkurence je velká, maká se, ale po tréninku je sranda.“

