Klepiš: Ne každý se dostane do Komety. Zábranský mluvil o jiné smlouvě | iSport.cz

Odchovanec pražské Slavie Klepiš působil v posledních sezonách v Mladé Boleslavi, kam přišel během ročníku 2015/16 z Třince. Po minulém extraligovém ročníku mu ale ve středočeském klubu skončila smlouva a byl bez angažmá. Nyní se pokusí zaplnit místo po Plekancovi ve druhém útoku Komety.

„Určitě tomu výraznou mírou přispěl odchod Tomáše Plekance, který se bohužel odehrál za nešťastných okolností, které jsou všem známé. Je to tím pádem trochu shoda náhod, ale já jsem za tuhle šanci hrozně rád. Přece jenom ne každý se může dostat do Komety,“ uvedl Klepiš na webu brněnského celku.

Poprvé by měl obléct dres Komety ve čtvrtečním zápase proti Hradci Králové, dnes v Pardubicích hrát nebude. „Musím se nejprve prokousat přes více tréninků. Zatím to není ideální. Na ledě jsem byl jen čtyřikrát, k tomu se připojilo ještě cestování v noci, takže jsem toho moc nenaspal. Bude chvilku trvat, než se začnu cítit komfortně,“ dodal.

Nestandardní smlouva

„Ekonomicky je to náročné pro všechny, proto jsme s Kubou domluvení na nestandardní smlouvě. Jiné, než je obvyklé,“ přiblížil v rozhovoru pro iSport Premium klubový boss Jiří Zábranský.

„Plekyho odchod nějakou dobu zrál, ale i tak je to pro tým nová věc. Kdybychom nevěřili, že nám Klepiš pomůže, neděláme ho. Od začátku jsem se netajil tím, že chci přivést centra. Ještě v době, kdy tu byl Pleky. Ale variant, kde bude hrát, je víc. Pokud to dopadne, mladí by zase mohli hrát spolu a měli by mít zpátky dravost,“ přemítal Zábranský.

Klepiš, který má na kontě 66 zápasů v NHL a hrál i v KHL či ve Švédsku, v extralize nastoupil k 435 utkáním s bilancí 91 branek a 160 asistencí. V dresu Slavie vyhrál v letech 2003 a 2008 extraligu, s Ufou a Dynamem Moskva v letech 2011 a 2012 získal Gagarinův pohár. Za reprezentaci odehrál 98 zápasů a představil se na pěti světových šampionátech.

