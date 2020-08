Šok. Plachta jde dolů. Pardubice jsou bez koně, změnily klubové logo | iSport.cz

Před halou se sešlo pár desítek fanoušků. Dvě stovky? Možná. Lidi chtěli vidět, co znamená vzkaz z Facebooku, kam Dynamo Pardubice napsalo, že v 17:15 odhalí nové logo klubu. Víc nic. Přesně, co klub slíbil, udělal. Nejde o žádné alternativní logo na třetí sadu dresů. Podruhé v historii škrtl ze svého znaku koně, poprvé to bylo v ročníku 1949/1950. Pochlubil se novým písmenem „D“.

Sportovní kluby většinou dělají z představení nové identity klubu obrovskou show, často vše dopředu vysvětlují lidem, proč se k takovému kroku rozhodly. Pardubice ne. Zachránily extraligu. Přišel nový majitel Petr Dědek. Dorazila velká posila Jakub Nakládal. Prásk, tady máte nové logo. Jedeme dál, jde se hrát s Kometou příprava. „Hodně jsme zvažovali, co uděláme dál. V jeden moment jsme to celé chtěli posunout, odložit. Ale nakonec jsme si řekli, že logo změníme ještě teď. Když všechno nové, tak úplně všechno,“ pronesl k davu předseda představenstva Ondřej Heřman.

Děkoval novému majiteli Petru Dědkovi, že vstoupil do klubu i fanouškům: „Musím vám poděkovat, že po tom všem ještě fandíte pardubickému hokeji. Všechny znaky máme v aréně vyvěšené. Rozhodli jsme se, že uděláme takový, který bude úplně jiný. Bude moderní, používáme slovo dynamický. Moc si přejeme, aby se vám taky líbil. Ráno jsme ho představili hráčům, pak sponzorům a teď ho ukazujeme těm nejdůležitějším, fanouškům.“

Pardubice odhalily nové logo. Ozval se i jeden výkřik „no to si děláš pr....“

Když společně s Dědkem odkrývali plachtu, moderátor Pavel Poulíček hecoval dav: „Kdo máte s sebou mobily, můžete si teď projet naše sociální sítě, navštívit profily a podívat se na příběh loga. „Tohle je nová tvář, nebo jedna z částí HC Dynamo Pardubice.“

Černá látka spadla dolů. Přišel potlesk, ne tak bouřlivý jako při příchodu Dědka s Heřmanem na scénu, spíš slušný. Fans byli totální proměnou vzhledu šokovaní. Hlavně přemýšleli, jestli líbí, nebo ne. Do plácání se ozývaly ale i povzdechy, jeden silnější povzdech „to si děláš prd...“, smích a zklamané „o jé“.

Do toho Poulíček chrlil, jak je logo dynamické, moderní, sportovní, mezinárodní, světové. Táta vysvětloval hned malému synovi: „To si musíš zvyknout, že Pardubice vypadají teď takhle.“

Do nové extraligové sezony v novém! DYNAMO! 🐴🏒🔴⚪ #ZpatkyDoSedla pic.twitter.com/Cj7pQUyf2Q — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) August 18, 2020

Generální manažer Ivan Čonka stál schovaný opodál, po svém, nenápadně stranou veřejného zájmu. Díky anonymitě k němu mohly s klidem dolehnout i reakce okolí. „Logo by mělo symbolizovat novou cestu, změnu, kudy se chceme vydat. Jsme hlavně pyšní, že Dynamo má svoji historii, chceme na ni navázat, myslíme na legendy pardubického hokeje,“ vypočítával Petr Dědek. Dobře taky chápal, že změna je extrémní a radikální: „Chceme se vydat novou cestou a myslím, že nám důvěru dáte. Změnu jsme chtěli všichni dohromady. Byl bych rád, abyste nás v tom podpořili, ne každému bude samozřejmě vyhovovat. Ale podpořte nás, pojďme na to.“

Nestává se úplně často, aby 45 minut před zápasem klub představil nové logo. Šel na to systémem, že ho ukáže, ale dál bude pokračovat při starém. Staré dresy s koněm, staré logo na všech sociálních sítích. Až za měsíc na extraligu se má všechno změnit. Je to unikátní přístup. Postupně se bude olupovat kůň. „Snažili jsme se logem vyjádřit energii, kterou hráči dávají, aby byli úspěšní do budoucnosti. Zaznělo tu slovo impuls. A impuls dává hráč puku v okamžiku střely, pak přijde okamžik, kdy je to buď, a nebo. Smutek, nebo radost. Dynamiku jsme se snažili zachytit. Věřím, že se vám bude logo líbit,“ uvedl autor loga Radek Sitta.

Svoji komunitu klub šokoval. Tenhle záměr vyšel na maximum.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE