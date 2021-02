Změny znaků nejen ve fotbale: Sparta, Juventus, Pardubice bez koně

Podobně jako v Mladé Boleslavi, také v Jihlavě měnili logo hokejisté i fotbalisté. Zde je však obměna mnohem čerstvější. V případě hokejistů k ní došlo ve spojení s návratem do nejvyšší soutěže před sezonou 2017/2018. K úpravě tradičního loga přibylo rovněž představení zbrusu nového znaku s písmenem „D“, ze kterého vykukuje ježek. O rok později změnili image i fotbalisté, a to výrazně. „Po vzoru mnoha zahraničních klubů jsme v logu chtěli pracovat s dominantním jednoduchým označením FCV a zvýšit důraz na modrou klubovou barvu, která je také barvou Kraje Vysočina. Důležitou inspiraci pro jeho grafické řešení pak přinesl pohled na historická loga Spartaku Jihlava, když ozubené kolo evokuje strojírenské zázemí „otců zakladatelů“, dominantní „V“ pak připomíná jihlavskou věž Brány Matky Boží, která v minulosti na znacích Spartaku figurovala,“ popsal nové logo ředitel klubu Jan Staněk.

Na konci roku 2020 se k razantní změně image odhodlali ve slovenském Trenčíně. Tamní fotbalový klub změnil logo s tím, že dosavadní nesplňovalo nejen historickou hodnotu, ale neneslo ani odkaz tradice. Nedostatky byly spatřovány i u barevné kombinace. Novému logu dominuje písmeno „T“. To má symbolizovat historii fotbalu v Trenčíně. „Hledali jsme symbol reprezentující celý trenčínský fotbal napříč historií trvající 116 let,“ řekl při odhalení generální manažer AS Trenčín Róbert Rybníček.

Juventus (fotbal 2017)

Možná jedna z vůbec nejprogresivnějších a nejradikálnějších změn, co se týče zjednodušení klubového loga. „Stará dáma“ nahradila tradiční oválný znak s černo-bílými svislými pruhy, korunkou a býkem logem, které má znázorňovat písmeno „J“. Hned od jeho odhalení jako by se ale svět rozdělil na dvě poloviny. „Jsem do něj zamilovaný. Líbilo se mi od začátku a doufám, že stejný pocit budou mít i ostatní,“ přál si po odhalení legendární český záložník, vítěz Zlatého míče a viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd. Ne všichni však byli nadšení stejně jako on. Části fanoušků se ale novinka nezalíbila a podrobili ji pořádné kritice. Někteří dokonce tvrdili, že takové logo není hodno klubu s historií, jakou má Juventus. Více o reakcích po odhalení nového loga Juventusu ZDE>>>