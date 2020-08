Hronek čeká na Hradec. Výše pojištění je výjimečná, říká agent Sivek

V Hradci vyrostl, chtěl by si zase zahrát doma. Tady není o čem. Filip Hronek by znovu rád oblékl dres Mountfieldu. Jenže dohoda s klubem pořád není potvrzená, takže obránce stojí, nehraje, netrénuje s týmem. A zatím Filip Zadina s Lukášem Jaškem už naskočili za Třinec, Jakub Lauko s Davidem Kašem za Karlovy Vary. Obránce Detroitu by už chtěl mít taky jasno.

„Bavíme se o prvním obránci týmu NHL a hráči, který má předpoklad ho za mořem táhnout. Proto je třeba výše pojištění Filipa pro tento transfer do Evropy výjimečná. Takových hokejistů, jako je on, tady moc hrát nebude,“ popisuje situaci Hronkův agent Michal Sivek.

Detroit tak nechce riskovat případné zranění bez kvalitního krytí. „Naší prací mimo jiné je, aby byl Filip dobře pojištěný. Kariéru rozjel výborně a pořád ji má ještě před sebou. Pokud by hrál v Hradci, na podmínkách jeho působení v klubu domluveni jsme. Nic podepsáno ale není. Teď záleží na Hradci, jak se všechno dál vyvine,“ vysvětluje Sivek.

Dává smysl, že už obránce nechce čekat, rád by se zapojil do normálního režimu. Na druhou stranu nejde o hokejistu s levným kontraktem v AHL, který se dá pojistit za pár korun. Tady je ve hře víc. Navíc situaci kolem Hronka sondovaly i ostatní kluby, které by za něj všechny formality vyřídily. Vyptával se na něj třeba Třinec, zájem je i jinde v Evropě.

Jasno by ale mohlo být už brzy. Hradec se totiž bál, že extraliga může odložit start soutěže. V tu chvíli by vyhodil peníze za pojistku zbytečně. Ve středu se ale kluby shodly, že chtějí opravdu začít už 17. září.

V kempech NHL by se hráči měli hlásit 15. listopadu. Takže i proto Mountfield počítá. „S Hradcem komunikujeme, chápeme jeho postoj. Klub od nás ví, že bychom do konce týdne rádi věděli, co bude,“ potvrzuje Sivek.

Musí ale myslet v první řadě na vývoj svého klienta. Pokud přijde Hronek do kempu Detroitu rozehraný, bude to výhoda. „Pro Filipa je to teď hodně nepříjemné, v tuhle chvíli nemůže ani trénovat s týmem, na což není zvyklý. Dokud tedy nebude podepsaná dohoda mezi Filipem a Mountfieldem, nedá se vyloučit, že se nakonec objeví i jinde. Nikdo nechce být rukojmím hry o čas. Na druhou stranu se bavíme o dvou měsících hokeje. Pro Filipa by bylo nejlepší hrát doma, mít kolem sebe lidi, které zná a být tedy tam, kde se cítí dobře. Věřím, že se do konce týdne situace vyjasní a pro Filipa to bude tím správným směrem,“ dodává hráčův agent.

