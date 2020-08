Hronek: Rybaření je fajn, ale už chci hrát. Nik Kronwall je super chlap

Patrik Bartošák po třetím inkasovaném gólu opustil brankoviště, do kterého se postavil Pavel Francouz • Barbora Reichová (Sport)

Filip Hronek trefil proti New York Islanders devátý gól v sezoně • AP Photo/Frank Franklin II

Filip Hronek nahrál na jedinou branku Detroitu proti New Jersey • AP Photo/Kathy Willens

Detroit omlazuje. Profesoři z obrany mizí, víc a víc prostoru dostává Filip Hronek (22), první český bek, který se od roku 2015 dostal přes 30 bodů v NHL. Detroit je ale v přestavbě, tak prohrává víc, než by mu bylo milé. „Snad se z těch chyb, co jsme udělali, dovedeme co nejdřív poučit a posuneme se nahoru,“ věří odchovanec Hradce. V rozhovoru pro iSport Premium mluvil o výjimečném Niku Kronwallovi a čekání na první zápas po pauze. V létě si konečně udělal čas a chodil na ryby.